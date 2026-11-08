Norris vence e Verstappen ganha 19 posições no GP de Interlagos

A torcida brasileira terminou o Grande Prêmio de São Paulo sem grandes motivos para comemorar na pista. Neste domingo, 8, Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, da Haas, enfrentaram dificuldades ao longo das 71 voltas em Interlagos e encerraram a corrida fora da zona de pontuação, respectivamente na 16ª e na 20ª colocações.

Enquanto os representantes do país tentavam se recuperar de uma classificação marcada por acidentes, Lando Norris, da McLaren, conquistou sua segunda vitória consecutiva no circuito paulista, e Max Verstappen protagonizou uma recuperação impressionante ao sair do 21º lugar para terminar em segundo.

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A prova também teve uma dobradinha da Red Bull no pódio, completado por Isack Hadjar, além da conquista do título mundial de construtores pela Mercedes. A equipe alemã garantiu seu nono campeonato com os resultados de George Russell, quarto colocado, e Kimi Antonelli, quinto.

Com ultrapassagens, rodadas e mudanças nas condições climáticas, a corrida manteve a tradição de Interlagos de proporcionar disputas intensas. A chuva, que havia provocado uma paralisação de 1h24min na classificação de sábado, 7, voltou a aparecer na reta final da prova, exigindo novas estratégias das equipes.

Bortoleto tenta recuperação, mas termina em 16º

Gabriel Bortoleto chegou ao domingo com a missão de superar uma classificação difícil. No sábado, o brasileiro havia perdido o controle da Audi na subida da Junção e atingido o muro, danificando a asa traseira do carro. Eliminado ainda no Q1, conseguiu largar em 19º graças às penalizações aplicadas a outros pilotos.

A corrida, entretanto, começou com novas dificuldades. Bortoleto perdeu posições na largada e caiu para o último lugar, precisando iniciar uma recuperação em um pelotão bastante disputado.

Apesar de conseguir ultrapassar adversários ao longo da prova, o piloto não encontrou ritmo suficiente para se aproximar dos dez primeiros colocados, faixa que garante pontos no campeonato.

Bortoleto em Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

As mudanças climáticas e as diferentes estratégias de pneus também dificultaram sua tentativa de avançar. Mesmo com as paradas nos boxes e as movimentações na classificação, Bortoleto permaneceu entre os últimos colocados durante boa parte da corrida.

Ao final das 71 voltas, cruzou a linha de chegada em 16º, encerrando sua segunda participação no GP de São Paulo sem pontuar.

O resultado representa mais uma frustração do brasileiro em Interlagos. Em 2025, quando ainda defendia a Sauber, Bortoleto havia abandonado a prova principal na primeira volta, após uma colisão.

Rafael Câmara completa estreia na Fórmula 1

Para Rafael Câmara, o Grande Prêmio de São Paulo representou um marco na carreira. Aos 21 anos, o pernambucano disputou sua primeira corrida na Fórmula 1, tornando-se o 34º brasileiro a competir na categoria e o primeiro representante do Nordeste a alcançar o grid.

O estreante da Haas largou na 11ª posição, depois de uma classificação em que conseguiu avançar ao Q2, mas acabou batendo no muro durante uma tentativa de volta rápida.

Na corrida, Câmara encontrou dificuldades logo na largada. O brasileiro perdeu seis posições na primeira volta, caindo para o 17º lugar, e passou a enfrentar uma prova de recuperação.

Câmara em Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

A falta de experiência com o carro e as condições instáveis do asfalto se refletiram em alguns erros. Durante a corrida, o piloto perdeu o controle da Haas duas vezes no S do Senna, o que comprometeu ainda mais suas chances de avançar na classificação.

Apesar dos incidentes, Câmara conseguiu manter o carro na pista e completar todas as etapas da prova, mesmo diante das mudanças de aderência provocadas pela chuva.

O pernambucano recebeu a bandeirada na 20ª colocação, último entre os pilotos que finalizaram a corrida.

Norris conquista segunda vitória seguida no Brasil

Na disputa pelas primeiras posições, Lando Norris confirmou o favoritismo construído ao longo do fim de semana, embora tenha precisado superar uma largada complicada.

O britânico, que havia conquistado a pole position pelo terceiro ano consecutivo em Interlagos, perdeu a liderança logo nos primeiros metros da corrida.

Kimi Antonelli, campeão mundial de 2026, aproveitou a saída ruim do piloto da McLaren e assumiu a primeira posição. Liam Lawson também conseguiu ultrapassar Norris e chegou a ocupar o segundo lugar.

O britânico, entretanto, recuperou o ritmo e voltou a disputar as primeiras colocações. A mudança decisiva aconteceu na 19ª volta, quando Antonelli rodou e perdeu a liderança para Norris.

Norris vencendo em Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL

A partir daquele momento, o piloto da McLaren passou a controlar a corrida, administrando a vantagem sobre os adversários mesmo diante das mudanças no clima. A chuva voltou a aparecer na 50ª volta e ganhou força nos dez giros finais, levando os pilotos a realizar novas paradas para instalar pneus intermediários.

Com a pista escorregadia, Norris adotou uma condução mais cautelosa, evitando erros que pudessem comprometer a vitória. O britânico cruzou a linha de chegada na primeira posição, recebendo a bandeirada final do atacante Neymar, que acompanhou a corrida em Interlagos.

Com o resultado, Norris conquistou sua segunda vitória consecutiva no GP de São Paulo, repetindo o triunfo de 2025. O feito o colocou ao lado de nomes como Emerson Fittipaldi, Michael Schumacher e Max Verstappen, que também conseguiram vencer duas edições seguidas da corrida brasileira.

Norris vencendo em Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Verstappen sai de 21º e termina em segundo

Norris garantiu a vitória, mas foi Max Verstappen o responsável por uma das atuações mais impressionantes da corrida. O tetracampeão mundial precisou largar apenas na 21ª posição, depois de receber uma punição por alterações em componentes do motor da Red Bull.

A posição desfavorável, entretanto, não impediu uma recuperação rápida. Ainda nas primeiras voltas, o holandês começou a ultrapassar adversários e ganhar posições. Na quinta volta, Verstappen já aparecia na sétima colocação, depois de superar diversos competidores, incluindo Lewis Hamilton.

Com o avanço da corrida, o piloto manteve um ritmo competitivo e continuou escalando o pelotão. Pouco depois da metade da prova, ultrapassou o companheiro Isack Hadjar e assumiu a segunda posição.

Verstappen em Interlagos - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Verstappen chegou a tentar reduzir a diferença para Norris, mas não conseguiu ameaçar a liderança do britânico. Na reta final, administrou a vantagem sobre Hadjar e confirmou o segundo lugar, completando uma recuperação de 19 posições.

O resultado também lembrou outra atuação marcante do holandês em Interlagos. Em 2024, Verstappen largou em 17º e venceu a corrida, terminando com mais de 19 segundos de vantagem sobre Esteban Ocon.

Desta vez, não conseguiu alcançar o lugar mais alto do pódio, mas protagonizou uma das principais atuações do domingo. Hadjar terminou em terceiro e garantiu a presença de dois carros da Red Bull entre os três primeiros colocados.

Pódio de Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL

Resultado do GP de São Paulo de 2026

Lando Norris | McLaren Max Verstappen | Red Bull Isack Hadjar | Red Bull George Russell | Mercedes Kimi Antonelli | Mercedes Oscar Piastri | McLaren Charles Leclerc | Ferrari Liam Lawson | Racing Bulls Lewis Hamilton | Ferrari Nico Hülkenberg | Audi Arvid Lindblad | Racing Bulls Fernando Alonso | Aston Martin Franco Colapinto | Alpine Pierre Gasly | Alpine Alexander Albon | Williams Gabriel Bortoleto | Audi | Oliver Bearman | Haas | Sergio Pérez I Cadillac Carlos Sainz | Williams Rafael Câmara | Haas

Não completaram a prova: Valtteri Bottas (Cadillac), que não largou, e Lance Stroll (Aston Martin).