Seleção treina com menos da metade dos jogadores para enfrentar Japão

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Em breve, tem Brasil mais uma vez na tela da televisão - e a Seleção já está se preparando para o próximo amistoso. A Canarinha iniciou, nesta segunda-feira, 9, os treinos para o jogo contra o Japão, marcado para sábado, 14, em Singapura.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil realizou seu primeiro treinamento no Jalan Besar Stadium, ainda com o elenco incompleto. Dos convocados, apenas 12 participaram das atividades em campo.

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A atividade marcou o início dos trabalhos da equipe nacional durante a Data Fifa de novembro. Com parte dos jogadores ainda em deslocamento e outros preservados após os compromissos por seus clubes, Ancelotti precisou adaptar a programação para o grupo reduzido.

O treinador organizou exercícios em campo reduzido, com foco na movimentação e na troca de passes, antes de encerrar o treinamento com atividades de finalização.

Entre os atletas presentes, Vini Jr. e Endrick concentraram as atenções. A dupla, que atua no Real Madrid, participou normalmente dos exercícios e começou a preparação para o confronto diante dos japoneses.

Quatro jogadores são preservados

Apesar de já estarem à disposição da comissão técnica, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley não participaram das atividades no gramado.

O quarteto entrou em campo por seus respectivos clubes durante o fim de semana e, por isso, foi preservado pela comissão técnica. Os jogadores realizaram apenas trabalhos na academia, como parte do controle de desgaste físico neste início de preparação.

Além de Vini Júnior e Endrick, participaram do treino os goleiros Pedro Morisco, Lucas Perri, Bento e Philipe Gabriel, este último integrante da Seleção Sub-20. A atividade também contou com André Luis, Arthur Dias, Gabriel Bontempo, Jonatan Jesus, Alan Elias e Vitor Reis.

Com quatro goleiros entre os 12 participantes, o primeiro treinamento teve um caráter inicial de adaptação, enquanto Ancelotti aguarda a chegada dos demais convocados para intensificar os trabalhos táticos.

Elenco ficará completo somente na quarta-feira

A programação da Seleção prevê a chegada de outros oito jogadores na manhã desta terça-feira, 10. A expectativa é que os atletas recém-apresentados participem do treinamento marcado para o período da tarde.

O grupo, entretanto, só estará completo na quarta-feira, 11, quando são esperados Alisson Santana e Marlon Gomes, jogadores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Com todos os convocados disponíveis, Ancelotti terá a oportunidade de iniciar os trabalhos com a equipe completa e avaliar as opções para montar a escalação diante do Japão. A comissão técnica terá três dias de atividades com o elenco reunido antes da partida de sábado.

Brasil enfrenta o Japão no sábado

O amistoso contra a seleção japonesa será disputado no próximo sábado, 14, às 7h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura.

Com o elenco completo previsto apenas para quarta-feira, a comissão técnica terá os últimos dias antes do amistoso para definir a formação titular e ajustar a equipe que enfrentará o Japão.