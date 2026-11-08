Arquibancada desaba durante jogo, fere torcedores e paralisa partida

Um desabamento em uma arquibancada deixou torcedores feridos e provocou a interrupção de uma partida do Campeonato Norueguês neste domingo, 8. O acidente aconteceu no estádio Alfheim, na cidade de Tromsø, durante o confronto entre Tromsø IL e Bodø/Glimt, pela primeira divisão nacional.

Parte da estrutura destinada aos visitantes cedeu aos 41 minutos do primeiro tempo, causando a queda de várias pessoas. Segundo informações da polícia local, pelo menos quatro torcedores precisaram de atendimento médico após o incidente. Uma das vítimas foi encaminhada a um hospital próximo, com quadro de saúde considerado estável.

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A partida foi interrompida para permitir o atendimento aos feridos e a retirada das pessoas que estavam no setor atingido. Após a evacuação da área e os procedimentos de segurança, o confronto foi retomado.

Torcedores relatam momentos de pânico após desabamento

O acidente ocorreu enquanto os torcedores do Bodø/Glimt acompanhavam a partida em pé, pulando e incentivando a equipe. De acordo com relatos de testemunhas, parte do piso da arquibancada cedeu repentinamente, abrindo um buraco na estrutura e provocando a queda de pessoas que estavam sobre ela.

Em entrevista à emissora pública norueguesa NRK, um torcedor descreveu o desespero vivido no momento do desabamento. "Foi difícil de assistir. Muitas pessoas estavam caindo para a frente", disse.

"Estávamos todos de pé, pulando uns em volta dos outros quando aconteceu. Vimos pessoas caindo e, em seguida, vimos um buraco. Foi aí que entendemos o que tinha acontecido", relatou.

Arquibancada desabada na Noruega - Foto: AFP

O torcedor também afirmou que o medo de novos desabamentos fez com que as pessoas se afastassem rapidamente da área comprometida: "Foi uma experiência terrível. Um caos completo. A única coisa a fazer era se afastar com medo de que a arquibancada desabasse ainda mais".

As imagens registradas no estádio mostram os danos provocados pelo incidente e a movimentação de torcedores após a queda da estrutura.

Arquibancada desabada na Noruega - Foto: AFP

Clube aponta possível falha em painel da arquibancada

O gerente geral do Tromsø IL, William Frantzen, afirmou que a suspeita inicial é de que um dos painéis que compõem a arquibancada visitante tenha cedido. Segundo o dirigente, os painéis do setor passaram por uma renovação em 2025, aproximadamente um ano antes do acidente.

Após a queda da estrutura, o setor afetado foi esvaziado para evitar novos acidentes, enquanto as equipes de emergência prestavam atendimento às vítimas.

Arquibancada desabada na Noruega - Foto: AFP

Bodø/Glimt vence e alcança liderança do Campeonato Norueguês

Apesar do acidente e da interrupção da partida, o confronto foi retomado e terminou com vitória do Bodø/Glimt por 2 a 0 sobre o Tromsø IL. O resultado teve importância direta na disputa pelo título da Eliteserien, a primeira divisão do futebol norueguês.

Com os três pontos conquistados fora de casa, o Bodø/Glimt chegou aos 62 pontos e igualou a pontuação do Viking na liderança do campeonato. As duas equipes disputaram 26 partidas até o momento. O Tromsø IL, por sua vez, permaneceu na sexta colocação, com 40 pontos.

A vitória manteve o Bodø/Glimt na disputa pela primeira posição, mas o resultado esportivo acabou ofuscado pelo acidente ocorrido nas arquibancadas.