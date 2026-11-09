Após 15 anos, Barrichello ganha despedida que não teve na Fórmula 1

Quase 15 anos depois de disputar sua última corrida na Fórmula 1, Rubens Barrichello finalmente teve a despedida que desejava. Neste domingo, 8, o brasileiro voltou a pilotar a Williams FW33, carro utilizado em sua última temporada na categoria, e percorreu o Autódromo de Interlagos diante de milhares de torcedores.

Sob chuva fina, Rubinho completou duas voltas, recebeu uma homenagem do público e se emocionou ao encerrar a apresentação com uma bandeira do Brasil nas mãos.

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A despedida simbólica aconteceu antes da largada do Grande Prêmio de São Paulo e representou o encerramento de um ciclo que havia ficado incompleto desde 2011. Naquele ano, Barrichello disputou sua última prova de Fórmula 1 justamente em Interlagos, mas ainda acreditava que continuaria na categoria na temporada seguinte.

Por isso, não teve a oportunidade de se despedir oficialmente dos fãs. O reencontro com a torcida aconteceu ao volante do mesmo modelo que marcou sua despedida das competições de Fórmula 1, equipado com um motor Cosworth V8 de 2,4 litros.

O som do carro foi um dos destaques da apresentação, que terminou com aplausos e gritos de incentivo das arquibancadas. Emocionado, Barrichello agradeceu aos torcedores e revelou que tentava realizar a homenagem havia 15 anos.

"Queria agradecer a esse chão que me trouxe para a vida, a essas pessoas que gritam por mim. O pneu estava meio ressecado, mas eu não poderia deixar de passar com o pé embaixo para vocês ouvirem o barulho, se deliciarem. Estou realmente grato pela oportunidade", declarou.

Rubinho Barrichello em Interlagos - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Barrichello se emociona ao encontrar família e torcida

A apresentação teve um significado especial para o ex-piloto, que contou com a presença de familiares e amigos no autódromo. Durante as duas voltas, Barrichello buscou acelerar o carro para proporcionar aos fãs a experiência de ouvir novamente o motor de um Fórmula 1 da geração em que competia.

As condições da pista, entretanto, exigiram cautela. Com o asfalto molhado pela chuva fina e os pneus do carro apresentando limitações de aderência, o brasileiro precisou controlar a velocidade para evitar incidentes.

"Foram 15 anos tentando isso. Hoje tenho aqui meu pai, minha mãe, minha irmã, meus amigos. Queria ter acelerado muito, mas estava escorregando. Tive que tomar um pouco mais de cuidado, para deixar tudo certo para a prova de mais tarde", acrescentou.

Rubinho Barrichello se despedindo em Interlagos - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Ao terminar a apresentação, Barrichello parou o carro no meio da pista, ergueu uma bandeira brasileira e acenou para o público. Os torcedores responderam com aplausos e gritos de seu nome, em uma homenagem que emocionou o ex-piloto.

O gesto marcou uma despedida diferente daquela vivida em novembro de 2011, quando encerrou sua participação na Fórmula 1 sem saber que não retornaria ao grid.

Última corrida aconteceu em Interlagos, em 2011

A trajetória de Rubens Barrichello na Fórmula 1 terminou em 27 de novembro de 2011, durante o Grande Prêmio do Brasil. Na ocasião, o piloto defendia a Williams e cruzou a linha de chegada na 14ª colocação.

Apesar de ter completado sua 19ª temporada na categoria, o brasileiro ainda buscava uma oportunidade para continuar competindo no ano seguinte. A permanência, entretanto, não se concretizou, e aquela corrida acabou se tornando sua última participação na Fórmula 1.

Rubinho Barrichello se despedindo em Interlagos - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Nos anos seguintes, o piloto manifestou o desejo de voltar a Interlagos com um carro de Fórmula 1 para agradecer ao público que acompanhou sua carreira. O modelo utilizado por Barrichello foi desenvolvido para a temporada de 2011, a última do brasileiro na categoria. Além do motor V8 aspirado, o carro representa uma geração anterior às mudanças de regulamento que transformaram a Fórmula 1 nos anos seguintes.

Brasileiro conquistou 11 vitórias na Fórmula 1

Rubens Barrichello encerrou sua carreira na Fórmula 1 como um dos pilotos brasileiros de maior longevidade na competição. Ao longo de 19 temporadas, entre 1993 e 2011, disputou 322 Grandes Prêmios e conquistou 11 vitórias.

O brasileiro também acumulou 68 pódios, 14 pole positions e dois vice-campeonatos mundiais, alcançados em 2002 e 2004, quando defendia a Ferrari. Durante sua passagem pela equipe italiana, foi companheiro de Michael Schumacher e participou de uma das fases mais vitoriosas da história da escuderia.

Antes disso, havia defendido Jordan e Stewart. Depois da Ferrari, competiu pela Honda e pela Brawn GP, equipe com a qual participou da temporada de 2009, antes de encerrar sua trajetória na Williams.

Rubinho Barrichello se despedindo em Interlagos - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Após deixar a Fórmula 1, Barrichello continuou competindo profissionalmente e passou a atuar na Stock Car, categoria em que conquistou títulos e permaneceu entre os principais nomes do automobilismo brasileiro.

Mesmo longe do grid da F1, manteve uma relação próxima com Interlagos, circuito que marcou diferentes momentos de sua carreira.

Agora, quinze anos depois de cruzar a linha de chegada pela última vez na Fórmula 1, Rubinho finalmente conseguiu encerrar sua história na categoria diante da torcida brasileira, no mesmo circuito onde havia disputado sua corrida de despedida.