Mercedes vence Fórmula 1 pela nona vez e iguala Williams

Cinco anos depois, a Mercedes voltou ao topo da Fórmula 1. Neste domingo, 8, a equipe alemã conquistou matematicamente o Campeonato Mundial de Construtores de 2026 após o Grande Prêmio de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos.

Com George Russell na quarta colocação e Kimi Antonelli em quinto, a escuderia garantiu seu nono título na categoria, encerrando um jejum que durava desde 2021.

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A conquista também colocou a Mercedes ao lado da Williams como a terceira equipe mais vitoriosa da história do campeonato de construtores. Ambas acumulam nove troféus e aparecem atrás apenas da Ferrari, maior campeã, com 16 títulos, e da McLaren, com dez.

O resultado em Interlagos confirmou uma temporada de recuperação da equipe alemã, que voltou a disputar as primeiras posições após enfrentar dificuldades com as mudanças de regulamento introduzidas em 2022.

Beneficiada pelo novo conjunto de regras técnicas implementado em 2026, a Mercedes retomou a competitividade e construiu uma vantagem expressiva sobre as concorrentes ao longo do ano.

A conquista acontece apenas uma semana depois de Antonelli assegurar o título mundial de pilotos, no GP do México, completando uma temporada de domínio da equipe nas duas principais disputas da Fórmula 1.

Mercedes garante título com três corridas de antecedência

A equipe chegou ao Brasil dependendo de uma combinação relativamente simples para confirmar o campeonato: somar pelo menos três pontos a mais do que a Ferrari ao longo do fim de semana.

Com Russell em quarto e Antonelli em quinto na corrida principal, a Mercedes cumpriu a missão. A escuderia alemã acrescentou 22 pontos à sua campanha, enquanto a Ferrari conquistou apenas oito, com Charles Leclerc na sétima posição e Lewis Hamilton em nono.

A diferença deixou a Mercedes com 652 pontos na classificação de construtores, contra 512 da Ferrari, abrindo uma vantagem de 140 pontos. Como restam apenas três etapas para o encerramento da temporada, a equipe italiana ainda poderá somar, no máximo, 129 pontos.

Mercedes campeã do mundo - Foto: MAURO PIMENTEL

Mesmo que conquiste dobradinhas em todas as provas restantes, não terá condições matemáticas de ultrapassar a rival. Dessa forma, a Mercedes garantiu antecipadamente o título, sem precisar esperar pelas últimas corridas do calendário.

A conquista também representa o fim do maior período sem títulos de construtores da equipe desde seu retorno à Fórmula 1, em 2010.

Mercedes iguala Williams e se aproxima das maiores campeãs

Com o campeonato de 2026, a Mercedes chegou ao nono título de construtores e ampliou sua presença entre as equipes mais vitoriosas da história da categoria.

O resultado igualou a marca da Williams, que também acumula nove conquistas. A Ferrari permanece na liderança do ranking, seguida pela McLaren. Abaixo de Mercedes e Williams, estão Lotus, com 7, e Red Bull, com 6, sendo que a primeira não está mais no grid da Fórmula 1.

A conquista também tem um significado especial por ter acontecido em Interlagos, circuito onde a equipe já havia assegurado o campeonato em outra ocasião. Em 2018, a Mercedes confirmou o título de construtores no Grande Prêmio do Brasil, quando Lewis Hamilton venceu a corrida em São Paulo.

Oito anos depois, a escuderia voltou a celebrar uma conquista mundial diante do público brasileiro, desta vez com Russell e Antonelli como responsáveis pela pontuação decisiva.

Mercedes campeã do mundo - Foto: MAURO PIMENTEL

Domínio começou com seis vitórias consecutivas em 2026

A Mercedes iniciou a temporada de 2026 apontada como uma das principais favoritas ao título, especialmente pelas expectativas em torno da adaptação de seu projeto às novas regras técnicas da Fórmula 1.

O desempenho nas primeiras etapas confirmou as projeções, e a equipe venceu as seis corridas iniciais do campeonato, incluindo duas dobradinhas, estabelecendo uma vantagem importante sobre as concorrentes.

A sequência de resultados positivos continuou com triunfos nos Grandes Prêmios da Áustria e da Bélgica, antes da pausa de meio de temporada.

Ainda que tenha perdido parte do domínio apresentado no início do ano, a Mercedes manteve regularidade, conquistou pódios e continuou acumulando pontos importantes na disputa pelo campeonato.

Mercedes campeã do mundo - Foto: MAURO PIMENTEL

Depois das férias, voltou a vencer nos Grandes Prêmios da Itália, Espanha, Azerbaijão e Estados Unidos, resultados que consolidaram a liderança e aproximaram a equipe da conquista antecipada.

A campanha também foi marcada pela ascensão de Kimi Antonelli. Em sua segunda temporada na Fórmula 1, o italiano de 20 anos conquistou o primeiro título mundial de pilotos da carreira, assegurado no GP do México.

Ao lado de George Russell, Antonelli formou a dupla responsável por recolocar a Mercedes no topo do campeonato de construtores.

Equipe volta a vencer após mudanças no regulamento

A história da Mercedes na Fórmula 1 é marcada por períodos de domínio separados por décadas de ausência da categoria. A montadora alemã participou dos campeonatos de 1954 e 1955, temporadas nas quais Juan Manuel Fangio conquistou o título mundial de pilotos com seus carros.

Na época, entretanto, ainda não existia o Campeonato Mundial de Construtores, criado apenas em 1958. Por isso, apesar do sucesso esportivo, aquelas temporadas não entram na contagem oficial de títulos de equipes.

Após o acidente nas 24 Horas de Le Mans de 1955, que deixou mais de 80 mortos, a Mercedes decidiu se retirar do automobilismo de competição.

O retorno como equipe própria na Fórmula 1 aconteceu em 2010. Nos primeiros anos, a escuderia enfrentou dificuldades para disputar vitórias regularmente, mas a situação mudou com a introdução dos motores híbridos, em 2014.

Mercedes campeã do mundo - Foto: MAURO PIMENTEL

A partir daquele campeonato, a Mercedes iniciou uma sequência histórica de oito títulos consecutivos de construtores, conquistados entre 2014 e 2021. O domínio foi interrompido com a mudança de regulamento de 2022, quando a equipe passou a enfrentar dificuldades de desempenho diante de concorrentes como Red Bull e McLaren.

Durante as quatro temporadas seguintes, a escuderia conseguiu vitórias pontuais, mas não teve regularidade suficiente para recuperar o campeonato.

A nova reformulação técnica da Fórmula 1, implementada em 2026, marcou outra virada. Com um carro competitivo desde o início da temporada, a Mercedes retomou a liderança e conquistou seu primeiro título de construtores sob o novo regulamento.