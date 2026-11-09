"Queremos conquistar o coração dos baianos", diz patrocinador da Fonte

Quem passa pela Fonte Nova, um dos lugares mais famosos e tradicionais de Salvador, vê agora na fachada o nome "Acelen". O novo patrocínio da Fonte, no entanto, já é um velho conhecido da Bahia, com uma relação que vai muito além da operação da Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde.

Desde sua chegada ao estado, a companhia tem buscado ampliar a presença na vida dos baianos por meio de investimentos industriais, projetos sociais, iniciativas educacionais e patrocínios esportivos. Agora, a empresa inicia um novo capítulo dessa aproximação ao assumir os naming rights da Arena Fonte Nova, que passou a se chamar oficialmente Arena Acelen Fonte Nova.

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Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen, Marcelo Lyra, explicou que o acordo representa mais do que uma estratégia de exposição comercial. Segundo o executivo, a escolha do estádio está diretamente relacionada à importância histórica, cultural e afetiva da Fonte Nova para a população baiana.

"É uma parceria nova, mas um desejo antigo. A gente já vinha conversando com a Arena desde 2021, 2022, estimulado até pelo momento em que fizemos o patrocínio do Bahia e do Vitória. A Fonte Nova é um patrimônio esportivo e cultural da Bahia. A gente sempre desejou estar próximo, presente, próximo a esse tipo de iniciativa", afirmou.

As primeiras conversas não resultaram em um acordo, mas foram retomadas há cerca de quatro ou cinco meses, até a formalização da parceria anunciada em outubro.

Marcelo Lyra, vice-presidente de RI, Comunicação, ESG e Desenvolvimento Territorial da Acelen e Alexandre Gonzaga, presidente da Arena Acelen Fonte Nova - Foto: Divulgação I Acelen

Para Lyra, a associação entre as marcas pretende estabelecer uma relação que ultrapasse a visibilidade proporcionada pelas partidas de futebol e pelos grandes eventos realizados no espaço.

"Esse patrocínio não é só técnico. Ele é muito bom porque dá uma visibilidade muito boa à marca, mas não é só isso. É um patrocínio emocional, um patrocínio de coração, onde a gente coloca a marca da Acelen muito conectada com o espírito dos baianos, pelo que representa a Fonte Nova", destacou.

A preservação do nome histórico do estádio também foi uma preocupação durante as negociações, e mesmo com a entrada da empresa na identidade comercial, a expressão Fonte Nova permanece como parte central da denominação.

"Nós tivemos um cuidado de preservar a marca Fonte Nova. O nome Fonte Nova faz parte da nossa vida. Então, a gente entende que pediu licença para colocar o nome da Acelen entre a Arena e a Fonte Nova", explicou.

Após Bahia e Vitória, empresa retorna ao futebol por meio da Fonte Nova

A parceria representa também uma nova etapa da relação da Acelen com o futebol baiano, do qual já fez parte anteriormente em duas oportunidades. Antes de adquirir os direitos de nomeação do estádio, a companhia patrocinou Bahia e Vitória, acompanhando um período de recuperação esportiva dos dois principais clubes do estado.

As parcerias tiveram início quando o Esquadrão disputava a Série B do Campeonato Brasileiro e o Leão estava na Série C. Segundo Lyra, o investimento foi pensado como uma contribuição ao fortalecimento do futebol local.

"Nós pegamos o Bahia na segunda divisão e o Vitória na terceira. Tivemos a felicidade de acompanhá-los na evolução. O Vitória saiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, e o Bahia da segunda para a primeira", recordou.

O executivo considera que aquele ciclo de patrocínio cumpriu seu propósito e destacou a satisfação de ter acompanhado os acessos das duas equipes: "A gente acha que cumpriu nosso papel de colocar os dois times onde nunca deveriam ter saído. E está feito".

Foto: Reprodução I X

Questionado sobre a possibilidade de voltar a patrocinar diretamente os clubes, Lyra afirmou que não existem negociações em andamento.

"Nesse momento, não temos nenhum movimento na direção de voltar a patrocinar o Bahia ou o Vitória. Acho que, nessa etapa, a gente cumpriu nossa missão", esclareceu.

A estratégia atual, portanto, está concentrada na associação ao estádio, um espaço que, apesar da ligação com o Bahia, também recebe eventos culturais, shows e outras atividades de grande alcance.

Parceria de 18 meses terá ativações e poderá ser renovada

O contrato entre a Acelen e a Arena Fonte Nova terá duração inicial de 18 meses, período no qual a companhia pretende desenvolver uma programação de ações de relacionamento e experiências para o público.

De acordo com o vice-presidente, o planejamento ainda está sendo estruturado e deve contemplar iniciativas capazes de aproximar a marca das pessoas que frequentam o estádio.

"O principal ponto é a exposição da marca associada à marca da Arena. Nós vamos construir uma agenda de 18 meses de ativações, que imaginamos que serão mais criativas, novas experiências com a marca", afirmou.

Embora o prazo inicial esteja definido, a renovação não está descartada. Lyra explicou que a duração foi estabelecida de comum acordo e poderá ser ampliada caso os resultados sejam positivos.

"Não tem nenhuma cláusula de restrição para renovar o contrato. Dezoito meses foi um prazo ajustado entre as partes, interessante para as duas partes. Acho que é também um teste para ver como a gente se entende, e acho que vamos nos entender muito bem", avaliou.

"Nada impede que a gente renove o contrato por mais 18 meses ou um tempo adicional que seja interessante para os dois lados", completou.

Copa do Mundo Feminina também está no planejamento

Mas quando se fala em Fonte Nova atualmente, é impossível não pensar no evento que ela sediará no ano que vem. A realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá Salvador como uma das cidades-sede, também vem sendo considerada pela Acelen.

Marcelo Lyra explicou que o torneio possui regras específicas de exposição comercial estabelecidas pela Fifa, o que poderá limitar a presença da marca Acelen em determinados espaços da arena durante os jogos.

Fonte Nova fazendo contagem regressiva para a Copa Feminina - Foto: Reprodução I X

A restrição, entretanto, não impede a realização de outras iniciativas de relacionamento relacionadas ao evento. "Na Copa do Mundo, a gente tem restrição de exposição de marca. A Fifa coordena a exposição na Arena, mas acho que vamos ter a oportunidade de ativar de outras formas", afirmou.

Entre as possibilidades consideradas estão ações em camarotes e convites para que clientes acompanhem as partidas da competição. "Levar nossos clientes para assistir a esse espetáculo que é a Copa do Mundo Feminina, que tem ganhado muita visibilidade e muito interesse da população como um todo", destacou.

Sustentabilidade na Fonte Nova

Além do futebol, a companhia costuma investir também no setor energético, especialmente o projeto da Acelen Renováveis, voltado à produção de biocombustíveis a partir da macaúba, palmeira nativa brasileira.

A iniciativa prevê investimentos de aproximadamente US$ 3 bilhões, parte significativa deles na Bahia, onde será implantada uma biorrefinaria próxima à Refinaria de Mataripe.

"Desde o primeiro momento, começamos a conceber um projeto disruptivo, inovador na área de produção de combustíveis renováveis. É um investimento de US$ 3 bilhões, e boa parte desse investimento é na Bahia", afirmou Lyra.

Segundo o executivo, a nova unidade industrial receberá investimentos de aproximadamente US$ 1,5 bilhão e terá capacidade projetada para produzir cerca de um bilhão de litros de combustível sustentável de aviação, conhecido como SAF, por ano.

O projeto envolve uma cadeia produtiva que começa no desenvolvimento e no cultivo da macaúba e segue até seu processamento para a fabricação dos combustíveis. Na Bahia, a companhia já adquiriu propriedades em municípios como Terra Nova e Cachoeira, destinados ao desenvolvimento do cultivo.

Além disso, outra estrutura está localizada em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Trata-se do Acelen Agripark, apresentado pela empresa como o maior centro agroindustrial do mundo dedicado à macaúba.

O espaço reúne atividades de pesquisa, desenvolvimento genético e produção de mudas, com o objetivo de ampliar a produtividade e garantir o abastecimento das áreas de cultivo.

"Vamos ter capacidade de produzir 10 milhões, 10 milhões e meio de mudas por ano. Essas mudas vão abastecer as fazendas em Minas e na Bahia", detalhou Lyra.

Para o vice-presidente, a nova identidade da Fonte Nova também poderá ser utilizada para divulgar os impactos econômicos e as oportunidades associadas a esses investimentos.

"A Arena Acelen Fonte Nova conversa muito bem com a oportunidade de expor um pouco mais do que a Bahia está recebendo de investimentos e as oportunidades que virão junto com esse investimento", explicou.

Natação para Todos leva aulas gratuitas a moradores de Ilha de Maré

Entre as iniciativas sociais e esportivas apoiadas pela Acelen está o projeto Natação para Todos Ilha de Maré, desenvolvido pelo Instituto Comunitário e Creche Escola de Praia Grande.

A ação oferece aulas gratuitas de natação aos sábados pela manhã, na comunidade de Praia Grande, em Ilha de Maré, Salvador. O público atendido inclui crianças de 6 a 9 anos, pré-adolescentes de 10 a 13 anos e participantes a partir dos 14 anos.

A iniciativa busca ampliar o acesso à prática esportiva e fortalecer uma relação mais segura dos moradores com o ambiente aquático, especialmente em uma comunidade insular onde o mar faz parte do cotidiano.

Luisa Sugimoto nadando - Foto: Divulgação

Durante as aulas, os participantes aprendem fundamentos dos quatro estilos de natação, crawl, costas, peito e borboleta, além de técnicas de respiração, flutuação e coordenação motora. O programa também contempla orientações sobre prevenção de acidentes aquáticos.

"A gente tem um programa específico de natação para ensinar crianças a nadar, já que temos um mar belíssimo ali na frente, que é uma oportunidade de diversão, mas também um risco", explicou.

A proposta integra a atuação social da companhia nas comunidades próximas à Refinaria de Mataripe, associando a prática esportiva à educação e à prevenção de riscos.

Luísa Sugimoto recebe patrocínio desde 2023

O incentivo ao esporte de alto rendimento também faz parte da estratégia da Acelen, com histórias de sucesso acompanhando os projetos desde hoje. De 2023 até os dias atuais, a empresa patrocina a nadadora infantojuvenil baiana Luísa Sugimoto, por meio do programa estadual FazAtleta.

A parceria acompanha o desenvolvimento esportivo da jovem, que vem construindo uma trajetória de conquistas na natação competitiva.

O FazAtleta permite a participação de empresas no financiamento de projetos esportivos, contribuindo para que atletas tenham melhores condições de treinamento, preparação e participação em competições.

Marcelo Lyra explicou que a companhia ainda avalia possibilidades de ampliar esse tipo de apoio e considera o programa uma ferramenta importante para o desenvolvimento de talentos.

"A gente acha que o FazAtleta é um instrumento muito interessante para permitir que os atletas de alta performance possam render o máximo possível a partir da participação das empresas. É um investimento ainda experimental, estamos vendo como funciona, com alguma possibilidade de crescimento", afirmou.

Luísa Sugimoto, atleta de natação - Foto: Divulgação I Acelen

A Acelen considera o esporte uma de suas frentes estratégicas de atuação social, ao lado da educação e da valorização da cultura, e mantém aberta a possibilidade de desenvolver novas parcerias em diferentes modalidades.

Para Lyra, entretanto, o impacto social do esporte não deve ser medido apenas pelo surgimento de campeões. "Para fazer um atleta de alta performance, você precisa de dez mil na iniciação para formar um atleta que vá para uma Olimpíada. No mínimo. Mesmo que você não forme um atleta, você forma um cidadão", declarou.

O executivo argumentou que a prática esportiva pode contribuir para a formação pessoal dos jovens, independentemente do nível competitivo que alcancem.

"O atleta olímpico é o marketing do esporte, mas o real benefício é o cidadão. No esporte, você aprende a ganhar, a perder, aprende que, para ganhar, tem que ralar, suar a camisa, ter momentos de dor. Tudo isso é educação cidadã", destacou.

"Queremos estar onde a Bahia demonstra sua essência"

Ao projetar os próximos meses da parceria com a Arena Fonte Nova, então, o foco da empresa é a conexão afetiva entre a Acelen e os baianos. O vice-presidente explicou que a estratégia de relacionamento institucional da Acelen passou por uma transformação desde os primeiros anos de operação da refinaria.

Inicialmente, a companhia procurava se associar a iniciativas consideradas importantes para o desenvolvimento do estado, como os patrocínios aos dois principais clubes de futebol da Bahia.

Agora, a intenção é fortalecer a identificação da marca com o público baiano por meio de projetos que envolvem esporte, cultura, educação e desenvolvimento regional.

"Lá atrás, quando começamos a operação da refinaria, a gente dizia que queria estar onde a Bahia precisava que a gente estivesse. Daí veio o primeiro movimento com Bahia e Vitória, porque achamos que os dois times precisavam disso", relembrou.

"Hoje, depois de passados alguns anos, a gente desloca esse sentido de estar onde a Bahia precisa para aproximar o nosso coração do coração dos baianos. Esse é o principal movimento", completou.

Na avaliação do executivo, a Fonte Nova reúne características capazes de representar essa identidade, tanto pela ligação com o futebol quanto por sua importância para os grandes eventos culturais da capital.

Arena Acelen Fonte Nova - Foto: Divulgação I Acelen

"Manifestações e ativos como o da Fonte Nova refletem o que é a essência da Bahia. A gente quer estar próximo de onde a Bahia demonstra sua essência", declarou.

Lyra também ressaltou que a estratégia de aproximação não está restrita aos torcedores do Esquadrão, apesar de o estádio ser a casa do Bahia: "Nesses 18 meses, o que queremos é ter a percepção de que a marca Acelen conquistou a mente e os corações dos baianos. E não só do torcedor do Bahia, apesar de estar na Fonte Nova, mas dos baianos de modo geral".

Com o novo acordo, a Acelen pretende associar sua marca a um dos principais espaços esportivos e culturais de Salvador, ao mesmo tempo em que busca dar visibilidade aos investimentos industriais, ao incentivo a atletas como Luísa Sugimoto e às iniciativas comunitárias desenvolvidas em Candeias, Ilha de Maré e outras localidades da região.

A expectativa da companhia é que, ao longo dos 18 meses de parceria, a presença na Fonte Nova contribua para ampliar o reconhecimento de suas atividades e fortalecer sua relação com a população baiana.