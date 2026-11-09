"BICHO"
Torcida arrecada R$ 10 mil em PIX para incentivar elenco contra rebaixamento
Torcedores de outra equipe rival se solidarizam por motivo inusitado
A torcida do Avaí, clube que briga para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, criou um PIX para arrecadar dinheiro, buscando incentivar seus jogadores visando à última e decisiva rodada da Série B do Brasileirão.
Até esta segunda-feira, 9, o “bicho”, como essa recompensa é chamada no meio do futebol, arrecadado pela torcida, já chegou aos R$ 10 mil. Todo esse valor será transferido aos jogadores do clube caso o rebaixamento seja evitado.
Elenco recebe incentivo de mais de R$ 10 mil para vencer
A ação do PIX de incentivo aos atletas do Avaí, que já arrecadou mais de R$ 10 mil, começou neste domingo, 8, após o América-MG vencer o Ceará, o que garantiu uma última chance do clube catarinense salvar-se do rebaixamento. Para isso, o elenco deve vencer a próxima partida, que acontece neste sábado, 14, contra o América-MG.
A movimentação partiu de um grupo de torcedores do clube, a Associação Todos Pelo Avaí, e recebeu o apoio do então presidente do clube, Bernardo Pessi, que divulgou a chave PIX em suas redes sociais.
Ação recebeu apoio de torcida rival
Além da torcida do Avaí, que organizou a ação motivacional, os torcedores do Fortaleza também se solidarizaram com a causa, porém, com um motivo bem diferente
Isso se dá principalmente porque, caso o clube catarinense, que atualmente está na 17ª colocação, escape do rebaixamento, o maior candidato a assumir seu posto e cair para a Série C é o Ceará, rival histórico do Fortaleza.
Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação | Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação | Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação |
Como está a situação de Avaí e Ceará na Série B?
Com o fim da 37ª rodada, Avaí e Ceará chegam às suas partidas finais na seguinte situação:
Avaí
- Atualmente está na 17ª colocação da Série B;
- Venceu o São Bernardo de virada por 2 a 1 e pode se salvar do rebaixamento na última rodada;
- Enfrenta o América-MG, que tem quatro vitórias consecutivas, fora de casa.
Ceará
- Atualmente está na 16ª posição da Série B;
- Foi derrotado pelo América-MG em casa por 1 a 0, mas ainda pode se salvar;
- Enfrenta o CRB, que vem de vitória contra o Náutico por 3 a 0.
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Quando acontecem os jogos da última rodada da Série B?
A grande maioria dos jogos que compõem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai acontecer neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília).
A única exceção será Londrina x Naútico, onde ambas equipes somente cumprem tabela e vão se enfrentar nesta quarta-feira, 11.