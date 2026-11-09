Torcida arrecada R$ 10 mil em PIX para incentivar elenco contra rebaixamento

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A torcida do Avaí, clube que briga para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, criou um PIX para arrecadar dinheiro, buscando incentivar seus jogadores visando à última e decisiva rodada da Série B do Brasileirão.

Até esta segunda-feira, 9, o “bicho”, como essa recompensa é chamada no meio do futebol, arrecadado pela torcida, já chegou aos R$ 10 mil. Todo esse valor será transferido aos jogadores do clube caso o rebaixamento seja evitado.

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Elenco recebe incentivo de mais de R$ 10 mil para vencer

A ação do PIX de incentivo aos atletas do Avaí, que já arrecadou mais de R$ 10 mil, começou neste domingo, 8, após o América-MG vencer o Ceará, o que garantiu uma última chance do clube catarinense salvar-se do rebaixamento. Para isso, o elenco deve vencer a próxima partida, que acontece neste sábado, 14, contra o América-MG.

A movimentação partiu de um grupo de torcedores do clube, a Associação Todos Pelo Avaí, e recebeu o apoio do então presidente do clube, Bernardo Pessi, que divulgou a chave PIX em suas redes sociais.

Presidente do Avaí apoia incentivo da torcida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ação recebeu apoio de torcida rival

Além da torcida do Avaí, que organizou a ação motivacional, os torcedores do Fortaleza também se solidarizaram com a causa, porém, com um motivo bem diferente

Isso se dá principalmente porque, caso o clube catarinense, que atualmente está na 17ª colocação, escape do rebaixamento, o maior candidato a assumir seu posto e cair para a Série C é o Ceará, rival histórico do Fortaleza.

1 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

2 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

3 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Como está a situação de Avaí e Ceará na Série B?

Com o fim da 37ª rodada, Avaí e Ceará chegam às suas partidas finais na seguinte situação:

Avaí

Atualmente está na 17ª colocação da Série B;

da Série B; Venceu o São Bernardo de virada por 2 a 1 e pode se salvar do rebaixamento na última rodada;

de virada e pode se salvar do rebaixamento na última rodada; Enfrenta o América-MG , que tem quatro vitórias consecutivas, fora de casa.

Vitória do Avaí sobre o São Bernardo - Foto: Fabiano Rateke/Avaí F.C.

Ceará

Atualmente está na 16ª posição da Série B;

da Série B; Foi derrotado pelo América-MG em casa por 1 a 0 , mas ainda pode se salvar;

pelo em casa por , mas ainda pode se salvar; Enfrenta o CRB , que vem de vitória contra o Náutico por 3 a 0.

Ceará contra o América-MG - Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Quando acontecem os jogos da última rodada da Série B?

A grande maioria dos jogos que compõem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai acontecer neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília).

A única exceção será Londrina x Naútico, onde ambas equipes somente cumprem tabela e vão se enfrentar nesta quarta-feira, 11.