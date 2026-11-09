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"BICHO"

Torcida arrecada R$ 10 mil em PIX para incentivar elenco contra rebaixamento

Torcedores de outra equipe rival se solidarizam por motivo inusitado

Gustavo Zambianco
Por
PIX de incentivo ao elenco
PIX de incentivo ao elenco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A torcida do Avaí, clube que briga para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, criou um PIX para arrecadar dinheiro, buscando incentivar seus jogadores visando à última e decisiva rodada da Série B do Brasileirão.

Até esta segunda-feira, 9, o “bicho”, como essa recompensa é chamada no meio do futebol, arrecadado pela torcida, já chegou aos R$ 10 mil. Todo esse valor será transferido aos jogadores do clube caso o rebaixamento seja evitado.

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Elenco recebe incentivo de mais de R$ 10 mil para vencer

A ação do PIX de incentivo aos atletas do Avaí, que já arrecadou mais de R$ 10 mil, começou neste domingo, 8, após o América-MG vencer o Ceará, o que garantiu uma última chance do clube catarinense salvar-se do rebaixamento. Para isso, o elenco deve vencer a próxima partida, que acontece neste sábado, 14, contra o América-MG.

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A movimentação partiu de um grupo de torcedores do clube, a Associação Todos Pelo Avaí, e recebeu o apoio do então presidente do clube, Bernardo Pessi, que divulgou a chave PIX em suas redes sociais.

Presidente do Avaí apoia incentivo da torcida
Presidente do Avaí apoia incentivo da torcida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ação recebeu apoio de torcida rival

Além da torcida do Avaí, que organizou a ação motivacional, os torcedores do Fortaleza também se solidarizaram com a causa, porém, com um motivo bem diferente

Isso se dá principalmente porque, caso o clube catarinense, que atualmente está na 17ª colocação, escape do rebaixamento, o maior candidato a assumir seu posto e cair para a Série C é o Ceará, rival histórico do Fortaleza.

  • 1 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação
    Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação |
  • 2 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação
    Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação |
  • 3 de 3 Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação
    Torcedores do Fortaleza de unem aos do Avaí para premiação |

Como está a situação de Avaí e Ceará na Série B?

Com o fim da 37ª rodada, Avaí e Ceará chegam às suas partidas finais na seguinte situação:

Avaí

  • Atualmente está na 17ª colocação da Série B;
  • Venceu o São Bernardo de virada por 2 a 1 e pode se salvar do rebaixamento na última rodada;
  • Enfrenta o América-MG, que tem quatro vitórias consecutivas, fora de casa.
Vitória do Avaí sobre o São Bernardo
Vitória do Avaí sobre o São Bernardo - Foto: Fabiano Rateke/Avaí F.C.

Ceará

  • Atualmente está na 16ª posição da Série B;
  • Foi derrotado pelo América-MG em casa por 1 a 0, mas ainda pode se salvar;
  • Enfrenta o CRB, que vem de vitória contra o Náutico por 3 a 0.
Ceará contra o América-MG
Ceará contra o América-MG - Foto: Felipe Santos/Ceará SC

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Quando acontecem os jogos da última rodada da Série B?

A grande maioria dos jogos que compõem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai acontecer neste sábado, 14, às 16h30 (horário de Brasília).

A única exceção será Londrina x Naútico, onde ambas equipes somente cumprem tabela e vão se enfrentar nesta quarta-feira, 11.

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Futebol Rebaixamento série b

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