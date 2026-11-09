Herói da classificação do Palmeiras é vetado da Seleção pela CBF

O goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, e o atacante Samuel Lino, do Flamengo, estiveram perto de integrar a última convocação da Seleção Brasileira em 2026, mas acabaram fora da lista por uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mesmo aprovados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti, os jogadores foram retirados da relação para os amistosos contra Japão e Singapura, com o objetivo de preservar os dois clubes na reta final da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

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A informação foi confirmada pelo coordenador executivo das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, em entrevista ao ge. O dirigente admitiu que Palmeiras e Flamengo tinham representantes na lista inicial do treinador italiano, divulgada oficialmente em 29 de outubro, mas explicou que a entidade optou por não convocar atletas das duas equipes.

A decisão ganhou destaque após mais uma atuação decisiva de Carlos Miguel pelo Palmeiras. No domingo, 8, o goleiro foi protagonista de uma classificação sobre o Vasco, consolidando uma sequência de três disputas de pênaltis vencidas pelo clube paulista com sua participação.

Carlos Miguel e Samuel Lino estavam entre os escolhidos

A comissão técnica da Seleção havia elaborado uma relação preliminar sem restrições relacionadas aos clubes de origem dos jogadores. No Palmeiras, dois nomes foram considerados, o goleiro Carlos Miguel e o volante Marlon Freitas. A preferência de Ancelotti, naquele momento, era pelo arqueiro.

Já o Flamengo tinha quatro atletas entre os pré-convocados: Emerson Royal, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Entre eles, o atacante recebeu a preferência da comissão técnica, principalmente pelas impressões positivas deixadas nos amistosos contra Austrália e Índia.

A princípio, a solução encontrada pela CBF seria permitir a convocação de apenas um jogador por clube brasileiro. A medida buscava reduzir os impactos das ausências sobre as equipes durante a reta final da Série A.

Entretanto, na véspera do anúncio oficial, a direção da entidade decidiu ampliar a restrição especificamente para Flamengo e Palmeiras, que disputam diretamente o título nacional.

Com isso, Carlos Miguel e Samuel Lino foram retirados da lista. "Nós tínhamos, sim, atletas mantendo o critério de ter até um atleta por clube brasileiro, um representante do Palmeiras e também um do Flamengo", confirmou Rodrigo Caetano.

Carlos Miguel pelo Palmeiras - Foto: Divulgação I Palmeiras

CBF diz que decisão foi tomada para proteger o Brasileirão

Segundo Rodrigo Caetano, a escolha foi discutida entre a direção da CBF e a comissão técnica de Ancelotti, levando em consideração a importância das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A preocupação era evitar que a Data Fifa provocasse desfalques importantes justamente no momento em que Palmeiras e Flamengo disputam o título da competição.

"Como tomamos essa decisão em conjunto com a instituição, de preservarmos essas duas equipes, justamente por estarem na disputa do título nacional e para que não trouxéssemos um prejuízo a mais, foram retirados, sim, esses dois atletas", explicou.

Caetano acrescentou que a medida teve caráter excepcional e não representa uma nova regra permanente para futuras convocações. "Eu prefiro não ficar nominando, porque tinham mais jogadores pré-convocados, tanto do Palmeiras como do Flamengo. Mas, conforme até expliquei naquele dia, lá na convocação, a decisão vai ser sensata", afirmou.

"E, com o objetivo de proteger também um produto da CBF, optamos por essa decisão, que foi reiterada e exclusivamente para essa Data Fifa", completou.

Antes da definição final, a entidade também havia comunicado Cruzeiro, Athletico-PR, Santos, Coritiba e Corinthians sobre a possibilidade de limitar o número de convocados por equipe.

Treino da Seleção - Foto: Reprodução I X

Carlos Miguel pode ganhar oportunidade em março

A expectativa é que Carlos Miguel volte a ser avaliado para os amistosos de março de 2027, cujos adversários ainda não foram anunciados. Outro atleta do Palmeiras que permanece no radar é Marlon Freitas. O volante recebeu elogios da comissão técnica, que busca ampliar as opções para o meio-campo da Seleção.

Apesar do interesse, nenhuma convocação futura está garantida. Assim como Carlos Miguel, Lino poderá voltar a ser considerado em março, quando o Brasil terá uma nova oportunidade de reunir seus jogadores.

A comissão técnica também continuará acompanhando os outros atletas que apareceram na pré-lista, incluindo os flamenguistas Emerson Royal, Lucas Paquetá e Pedro.

Seleção enfrenta Japão e Singapura na última Data Fifa do ano

Sem jogadores de Flamengo e Palmeiras, a Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira, 9, sua preparação em Singapura. Carlo Ancelotti comandou o primeiro treinamento no Jalan Besar Stadium, ainda com o grupo incompleto, e contou com a participação de Vini Júnior e Endrick entre os atletas que foram a campo.

O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado, 14, às 7h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura. Três dias depois, na terça-feira, 17, a equipe encerra seu calendário de 2026 diante da seleção de Singapura.

Para Carlos Miguel e Samuel Lino, a ausência na convocação não ocorreu por questões técnicas ou físicas, mas por uma decisão administrativa da CBF. Os dois seguem nos planos da comissão técnica, embora precisem aguardar uma próxima lista para tentar conquistar espaço na Seleção Brasileira.