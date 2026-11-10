Brasileirão chega a 22 trocas de técnicos após movimentos do Vitória

Se tem uma posição que não dá garantia de continuidade no futebol brasileiro, é a de técnico da Série A. A demissão de Rafael Lacerda da Chapecoense, anunciada nesta segunda-feira, 9, elevou para 22 o número de trocas de treinadores entre os clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2026.

O técnico de 42 anos deixou a equipe catarinense depois do rebaixamento à Série B, confirmado com a derrota por 2 a 1 para o Mirassol, pela 34ª rodada da competição. Agora, o profissional tem negociações avançadas para assumir o Vitória, que também luta contra a queda.

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A saída de Lacerda encerra uma passagem de pouco mais de cinco meses pela Chapecoense, marcada por dificuldades no Brasileirão e campanhas sem títulos nas competições eliminatórias. Contratado em 30 de maio, o treinador comandou a equipe em 20 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas, desempenho equivalente a 27% de aproveitamento.

No Campeonato Brasileiro, foram 16 jogos sob seu comando, com três triunfos, três empates e dez derrotas. A campanha terminou com a confirmação do rebaixamento da Chapecoense, que não conseguiu reagir a tempo de permanecer na elite nacional.

Além da Série A, o treinador esteve à frente do clube na Copa do Brasil, competição em que foi eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas de final, e na Copa Sul-Sudeste, na qual terminou com o vice-campeonato após perder a decisão para o Avaí.

A Chapecoense se tornou um dos principais exemplos da instabilidade nos bancos de reservas em 2026. Antes de Lacerda, Gilmar Dal Pozzo e Fábio Matias também deixaram o comando da equipe durante a temporada.

Rafael Lacerda pode assumir o Vitória

Apesar do rebaixamento com a Chapecoense, Rafael Lacerda poderá continuar na Série A ainda nesta temporada. O Rubro-Negro baiano está sem comandante efetivo desde a demissão de Jair Ventura, anunciada no início de novembro. Atualmente, a equipe é dirigida interinamente por Cléber dos Santos, auxiliar técnico permanente do clube.

Ventura havia chegado ao Barradão em setembro de 2025, com a missão de evitar o rebaixamento, objetivo alcançado naquela temporada. Em 2026, conquistou a Copa do Nordeste, após vencer o Fortaleza na final, e terminou como vice-campeão baiano, perdendo a decisão para o Bahia.

A queda de desempenho no Campeonato Brasileiro, entretanto, provocou sua saída. Nos últimos dez jogos sob seu comando, o Vitória conquistou apenas duas vitórias e se aproximou da zona de rebaixamento.

Jair Ventura pelo Vitória - Foto: Divulgação I EC Vitória

Ao longo de pouco mais de um ano no clube, Jair Ventura acumulou 69 partidas, com 30 vitórias, 12 empates e 27 derrotas, alcançando 49% de aproveitamento.

O diretor de futebol Sérgio Papellin havia revelado dificuldades para contratar um substituto, principalmente pela resistência de treinadores em assumir uma equipe com apenas quatro rodadas restantes no Brasileirão.

Entre os profissionais considerados estavam Juan Pablo Vojvoda, Martín Palermo e Léo Condé, mas não houve acordo.

Caso a contratação de Lacerda seja confirmada, o treinador terá a missão de tentar garantir a permanência do Vitória na Série A. O próximo compromisso rubro-negro será contra o Red Bull Bragantino, em 19 de novembro, no Barradão, pela 35ª rodada.

Chapecoense lidera mudanças

O número de mudanças no Brasileirão de 2026 evidencia a instabilidade vivida por diferentes equipes ao longo do campeonato. A Chapecoense lidera a rotatividade entre os clubes, com três saídas de treinadores.

Outras equipes, no entanto, também enfrentaram mudanças frequentes. Vasco, Botafogo, São Paulo e Corinthians aparecem com duas trocas cada, considerando os técnicos que deixaram seus cargos durante o ano.

Rafael Lacerda pela Chapecoense - Foto: Divulgação I Chapecoense

No Vasco, Fernando Diniz foi demitido em fevereiro, e Renato Gaúcho encerrou sua terceira passagem em junho. O Botafogo dispensou Martín Anselmi em março e Franclim Carvalho meses depois.

O São Paulo iniciou o ano sob o comando de Hernán Crespo, demitido em março, e também encerrou o trabalho de Roger Machado em maio. Já o Corinthians desligou Dorival Júnior em abril e, posteriormente, Fernando Diniz, que havia assumido o cargo após sua passagem pelo Vasco.

Entre os clubes que realizaram apenas uma troca estão Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro, Remo, Santos, Fluminense, Grêmio, Internacional, Coritiba e Vitória.

Veja os 22 treinadores que deixaram clubes da Série A em 2026

Rafael Lacerda | Chapecoense

Jair Ventura | Vitória

Fernando Seabra | Coritiba

Fernando Diniz | Corinthians

Paulo Pezzolano | Internacional

Léo Condé | Remo

Luís Castro | Grêmio

Franclim Carvalho | Botafogo

Luis Zubeldía | Fluminense

Renato Gaúcho | Vasco

Fábio Matias | Chapecoense

Roger Machado | São Paulo

Dorival Júnior | Corinthians

Gilmar Dal Pozzo | Chapecoense

Martín Anselmi | Botafogo

Juan Pablo Vojvoda | Santos

Tite | Cruzeiro

Hernán Crespo | São Paulo

Filipe Luís | Flamengo

Juan Carlos Osorio | Remo

Fernando Diniz | Vasco

Jorge Sampaoli | Atlético-MG

Campeões também não escaparam das demissões

Vale ressaltar que a instabilidade não ficou restrita às equipes ameaçadas pelo rebaixamento. Treinadores que haviam conquistado títulos importantes também perderam seus cargos em 2026.

Um dos casos mais expressivos foi o de Filipe Luís, demitido do Flamengo em 3 de março, após um início de temporada considerado insatisfatório.

O ex-lateral havia conduzido o clube a cinco conquistas, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2025. Mesmo com 70% de aproveitamento em 100 partidas, não resistiu às derrotas nas disputas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

Filipe Luís no Flamengo - Foto: Divulgação I Flamengo

Situação semelhante aconteceu com Dorival Júnior, que deixou o Corinthians após conquistar a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa do Brasil de 2026. O treinador foi desligado em abril, depois de uma derrota para o Internacional, quando o time ocupava a 16ª colocação no Brasileirão.

No Cruzeiro, Tite também perdeu o cargo poucos meses depois de assumir a equipe. O técnico havia conquistado o Campeonato Mineiro, mas foi demitido após um empate por 3 a 3 contra o Vasco.

Já Luís Castro deixou o Grêmio mesmo depois de vencer o Campeonato Gaúcho. A campanha no Brasileirão, sem vitórias fora de casa sob seu comando, pesou na decisão.

Queda de rendimento e eliminações

Entre os principais fatores para as demissões estão sequências de resultados negativos, eliminações em competições de mata-mata e o risco de rebaixamento.

No Coritiba, Fernando Seabra deixou o cargo após sete partidas consecutivas sem vencer no Brasileirão. O último jogo de seu trabalho foi a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, no Couto Pereira, com gol sofrido nos acréscimos.

O Internacional também mudou de treinador durante a luta contra a queda. Paulo Pezzolano foi demitido em setembro, quando a equipe ocupava a 18ª colocação, após derrota para o São Paulo.

No Remo, Léo Condé não resistiu a uma sequência de nove partidas sem vitória, considerando todas as competições, encerrada com derrota para o Bahia.

Outros técnicos perderam espaço depois de resultados expressivos em torneios eliminatórios. Franclim Carvalho deixou o Botafogo após a goleada sofrida por 6 a 1 diante do Cienciano, pela Copa Sul-Americana, seguida de derrota para o Vitória.

Luis Zubeldía foi desligado do Fluminense em meio a uma sequência de oito jogos sem vencer e à eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.

No Corinthians, Fernando Diniz não resistiu à sétima derrota consecutiva no Brasileirão, que deixou a equipe próxima da zona de rebaixamento.