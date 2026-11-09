Filho de Romário vira presidente de clube do RJ que pode virar SAF

Romarinho, de 33 anos, foi eleito novo presidente do América-RJ, durante eleição realizada nesta segunda-feira, 9, na sede do Tijuca Tênis Clube, na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-jogador vai substituir o pai, o senador e ex-craque de futebol Romário, que estava no comando do clube desde 2024.

Ao todo, Romarinho teve 75 votos favoráveis entre os 77 eleitores participantes da votação, sendo que os outros dois votaram nulo. A posse será em 4 de janeiro de 2027.

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Continuidade no trabalho de Romário

Romarinho deve dar continuidade ao projeto do pai e liderar as investidas para criar uma SAF. O clube, no entanto, ainda busca reduzir o tamanho das dívidas e encontrar uma solução para constituir uma nova sede, motivo pelo qual a votação foi realizada em outra agremiação.

Antes da votação, ele recorreu à tática de Romário de usar imagens do futebol para cativar os eleitores, ao dizer que achava mais tranquilo bater pênalti do que falar diante de todos.

Ele também prometeu atacar preocupações dos sócios e torcedores, como buscar o retorno à elite do Cariocão, contratar um jogador de impacto, constituir a SAF, encontrar uma nova sede ao clube e retomar as outras modalidades esportivas, que se perderam nos últimos anos.

“Sei que sou jovem e que vou ouvir crítica, mas vou fazer como sempre fiz, responder em campo”, disse Romarinho.

Romarinho é ex-jogador do América-RJ

Nesta temporada, Romarinho fez sua segunda passagem pelo clube como atleta, com quatro gols e três assistências em 21 partidas.

Fora de campo, ele já estava participando da vida política do clube, integrando reuniões dos conselhos e os debates para a possível criação de uma SAF americana.

Romário comenta passagem de bastão

Romário esteve presente na cerimônia que elegeu seu filho para a presidência do América. Em entrevista ao ge, ele brincou que ter Romarinho na direção talvez faça com que se dedique mais ao clube do que no período como presidente.

“Meu avô era americano, meu pai era americano, eu sou americano e ele vestiu a camisa do América e descobriu o que é ser América na família. Ele quer seguir esse legado e é um sonho. Vou dar a maior força possível”, afirmou o senador.