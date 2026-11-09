Neymar empresta avião para jogador do Santos que teve pai assassinado

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Neymar se mobilizou para emprestar seu avião particular ao atacante Rony, do Santos, que teve o pai assassinado nesta segunda-feira, 9. Em nota, o jogador afirmou que utilizou a aeronave do camisa 10 para fazer um voo de emergência e encontrar os seus familiares no Pará.

O pai de Rony, um idoso de 72 anos identificado como Marigerson Barbosa, foi esfaqueado no pescoço pela própria esposa, que foi presa em flagrante.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o idoso coberto de sangue e tampando um corte no pescoço. Ao fundo, a esposa, aos prantos, tenta justificar o ocorrido, enquanto eles aguardam a chegada de uma ambulância.

O Metrópoles teve acesso ao boletim de ocorrência que registrou o crime

Confira o boletim de ocorrência:

“A Polícia Civil do Estado do Pará informa que uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar por homicídio. A vítima é um idoso identificado como Marigerson Barbosa Carneiro, ferido com um golpe de faca.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A arma do crime foi apreendida e apresentada na Delegacia de Terra Alta, juntamente com a autora do homicídio.

As investigações seguem com apoio da Delegacia de Homicídios de Castanhal. Os procedimentos legais cabíveis estão sendo adotados”.