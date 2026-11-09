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MP prepara pedido de intervenção judicial para gigante da Série A

Em crise, clube tem dívida de R$ 2,8 bilhões e enfrenta problemas administrativos

Gustavo Nascimento
Por
Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Foto: José Manoel Idalgo | Agência Corinthians

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) prepara um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Os promotores consideram praticamente encerrada a instrução (coleta de informações e provas) do inquérito civil aberto na Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital.

Nos próximos dias, os promotores devem protocolar uma ação civil pública pedindo intervenção judicial na administração do clube. A extensão da medida a ser pedida ainda será decidida.

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O MP-SP deverá pedir uma liminar para que a intervenção seja decretada antes do andamento e da conclusão do processo.

Intervenção no clube cabe a um juiz

A decisão de decretar ou não a intervenção na administração do clube caberá à Justiça.

Em caso de intervenção, um interventor é nomeado pela Justiça e passa a ser responsável pela administração do clube, em substituição aos dirigentes, atuando sob supervisão judicial e tomando as providências necessárias para corrigir os problemas que motivaram a ação.

Entenda a investigação sobre o Corinthians

Durante a investigação de seis meses, os promotores analisaram documentos, denúncias e informações públicas e ouviram depoimentos de dirigentes, funcionários e profissionais ligados ao clube.

O objetivo era determinar se a atual estrutura do clube seria capaz de lidar com os problemas e resolvê-los: se as irregularidades estavam sendo corrigidas, se havia providências para atenuar as dificuldades financeiras, se os órgãos internos conseguiam exercer seus papéis, se o clube estava cumprindo sua finalidade social como associação.

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O inquérito se baseou em três eixos:

  • financeiro: devido à dívida na casa dos R$ 2,8 bilhões;
  • político-estrutural: focado na organização, na administração e no funcionamento dos poderes internos;
  • atos e contratos lesivos, referentes a irregularidades e prejuízos ao clube.
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corinthians Ministério Público série a

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