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MP prepara pedido de intervenção judicial para gigante da Série A
Em crise, clube tem dívida de R$ 2,8 bilhões e enfrenta problemas administrativos
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) prepara um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Os promotores consideram praticamente encerrada a instrução (coleta de informações e provas) do inquérito civil aberto na Promotoria de Patrimônio Público e Social da Capital.
Nos próximos dias, os promotores devem protocolar uma ação civil pública pedindo intervenção judicial na administração do clube. A extensão da medida a ser pedida ainda será decidida.
O MP-SP deverá pedir uma liminar para que a intervenção seja decretada antes do andamento e da conclusão do processo.
Intervenção no clube cabe a um juiz
A decisão de decretar ou não a intervenção na administração do clube caberá à Justiça.
Em caso de intervenção, um interventor é nomeado pela Justiça e passa a ser responsável pela administração do clube, em substituição aos dirigentes, atuando sob supervisão judicial e tomando as providências necessárias para corrigir os problemas que motivaram a ação.
Entenda a investigação sobre o Corinthians
Durante a investigação de seis meses, os promotores analisaram documentos, denúncias e informações públicas e ouviram depoimentos de dirigentes, funcionários e profissionais ligados ao clube.
O objetivo era determinar se a atual estrutura do clube seria capaz de lidar com os problemas e resolvê-los: se as irregularidades estavam sendo corrigidas, se havia providências para atenuar as dificuldades financeiras, se os órgãos internos conseguiam exercer seus papéis, se o clube estava cumprindo sua finalidade social como associação.
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O inquérito se baseou em três eixos:
- financeiro: devido à dívida na casa dos R$ 2,8 bilhões;
- político-estrutural: focado na organização, na administração e no funcionamento dos poderes internos;
- atos e contratos lesivos, referentes a irregularidades e prejuízos ao clube.