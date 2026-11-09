Luta é paralisada após boxeador ter rosto desfigurado durante o duelo

Um lutador de boxe ficou com o rosto completamente desfigurado após um grave choque de cabeça em um duelo realizado em Manchester, na Inglaterra. O confronto, que reuniu Zak Miller e Gully Powar pela disputa do título vago dos pesos-penas do boxe britânico, foi interrompido no décimo round por conta do acidente.

O choque acidental gerou um grande inchaço na cabeça de Zak Miller, estendendo-se da testa até a têmpora esquerda, além de um corte profundo próximo ao olho direito. A lesão evoluiu de forma assustadora ao longo dos assaltos, levando o árbitro a acionar a equipe médica.

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Zak Miller com o rosto desfigurado durante uma luta - Foto: Peter Byrne | PA Images

Após uma primeira avaliação no nono round, que ainda permitiu a continuidade do combate, a situação tornou-se insustentável no décimo assalto, forçando a interrupção definitiva.

Como o combate não pôde ir até o fim, a decisão foi para as cartas dos juízes, que consagraram Powar campeão por decisão técnica unânime.

Estado de saúde do lutador

Depois do fim do combate, Zak Miller foi encaminhado diretamente ao hospital. O empresário do atleta, Kevin Maree, detalhou o estado de saúde do boxeador em comunicado.

Ele informou que o lutador precisou ficar internado sob observação para exames detalhados, mas acalmou os fãs ao dizer que a equipe está muito satisfeita com a evolução clínica e espera que ele recupere sua aparência habitual em breve. O atleta já recebeu alta médica.