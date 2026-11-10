"Não preciso me tacar do penhasco": Endrick fala sobre Real Madrid

Endrick é uma das maiores esperanças para o presente e futuro da Seleção Brasileira - mas desde que deixou o Palmeiras, sofre para encontrar as oportunidades que precisa no Real Madrid.

O atacante chegou a aceitar um empréstimo para o Lyon, da França, para ganhar minutos em busca da convocação para a Copa do Mundo pela Canarinha, que se concretizou. Agora, ainda com poucas oportunidades no Real Madrid, Endrick não descarta uma transferência na próxima janela de contratações.

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O brasileiro de 20 anos, que está em Singapura com a Seleção Brasileira para os últimos amistosos de 2026, reconheceu a dificuldade de conquistar espaço na equipe espanhola, mas deixou claro que não pretende tomar decisões precipitadas sobre o futuro.

Apesar da concorrência com Kylian Mbappé, o jogador destacou a relação próxima com José Mourinho como um dos principais motivos para manter a confiança em seu desenvolvimento no clube.

Durante entrevista nesta terça-feira, 10, Endrick falou sobre os desafios enfrentados na temporada, a necessidade de ganhar minutos em campo e a possibilidade de mudar de equipe em janeiro.

"Sou muito jovem. Não preciso ainda voar, me tacar do penhasco. Tenho 20 anos ainda e vou ver o que vai acontecer. Só quero jogar, quero ser feliz, ajudar meus companheiros… Fazer gols, assistências, como pude fazer no Lyon, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida e um dos momentos em que estive mais feliz", afirmou.

A declaração acontece em um momento de maior participação do brasileiro no Real Madrid. Depois de chegar à Data Fifa de setembro com apenas quatro minutos disputados na temporada, Endrick passou a receber mais oportunidades e acumula aproximadamente 140 minutos, incluindo atuações importantes na Liga dos Campeões.

Mesmo assim, a possibilidade de buscar espaço em outro clube segue em discussão.

Endrick não descarta transferência em janeiro

O futuro do atacante já despertou o interesse de equipes europeias. Roma e Milan estiveram entre os clubes que demonstraram interesse em sua contratação no início da janela, enquanto Mourinho sinalizou que não pretende liberar o brasileiro imediatamente.

Endrick, entretanto, evitou garantir que permanecerá no Real Madrid durante toda a temporada. Embora tenha demonstrado satisfação com o ambiente do clube, afirmou que continuará avaliando o que considera melhor para sua carreira.

"Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. O que for acontecer, vai acontecer. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor. Madrid é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira", declarou.

O atacante destacou que seu principal objetivo é voltar a atuar com frequência, recuperar o protagonismo e contribuir diretamente com gols e assistências. Ao mencionar a passagem pelo Lyon, Endrick relembrou um período em que encontrou maior espaço para jogar e viveu um dos momentos de maior satisfação da carreira.

Apesar disso, o brasileiro não estabeleceu condições para sua permanência nem indicou que pretende solicitar uma transferência.

Relação com Mourinho pesa na decisão de permanecer no Real Madrid

Um dos principais fatores que sustentam a paciência de Endrick é a relação construída com José Mourinho. O treinador português assumiu o comando do Real Madrid e passou a demonstrar confiança no desenvolvimento do atacante, mesmo sem utilizá-lo regularmente como titular.

Segundo o brasileiro, Mourinho mantém um contato próximo que ultrapassa as questões esportivas, buscando conhecer seu estado emocional e sua vida pessoal.

"O Mourinho é um cara que eu acredito bastante. Todos os dias, ele chega para mim e pergunta como estou, mas nada sobre futebol, é sempre sobre a minha vida pessoal. Isso eu valorizo bastante", contou.

Endrick destacou que a postura do treinador tem sido importante para sua adaptação e para a maneira como enfrenta a concorrência por espaço no elenco.

"Ele é um dos primeiros treinadores que chega, conversa e me acolhe bastante. Isso eu agradeço muito. Sempre vou me doar para o Real Madrid, que está acima de todos, mas com o carinho do Mourinho me doo ainda mais", completou.

O atacante também ressaltou que a relação de confiança com o português contribui para sua disposição de permanecer no clube e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Endrick pelo Real Madrid - Foto: Divulgação I Real Madrid

Concorrência com Mbappé limita oportunidades

Ainda que possa atuar pelos lados do ataque, Endrick encontra sua principal concorrência na posição de centroavante, ocupada por Kylian Mbappé.

O francês é uma das referências ofensivas do Real Madrid e terminou a última edição da Bola de Ouro na segunda colocação, tornando ainda mais difícil a disputa por uma vaga entre os titulares.

Endrick reconheceu a importância do companheiro e afirmou compreender as escolhas da comissão técnica: "Você sabe bem quem temos lá, é o segundo melhor jogador do mundo nesta última Bola de Ouro. E sabemos quem é o Kylian".

Com sete partidas disputadas na temporada, apenas uma como titular, e um gol marcado, o brasileiro admite que precisa aproveitar ao máximo os minutos recebidos.

"Sempre que eu tenho oportunidade no Real, e tive agora depois da última Data Fifa, eu tento fazer muito bem. Tenho entrado nos jogos seja cinco minutos, seja dez minutos… Os que tive mais tempo foi contra a Roma e o AEK Atenas. Foram momentos que eu aproveitei. Sei que não é fácil", afirmou.

Entre as atuações recentes, o atacante teve participação importante na virada do Real Madrid sobre a Roma, pela Liga dos Campeões. Apesar dos avanços em relação ao início da temporada, Endrick ainda não conseguiu estabelecer uma sequência de jogos que permita disputar regularmente a titularidade.

Seleção Brasileira oferece oportunidade de ganhar minutos

Enquanto enfrenta dificuldades para conquistar espaço no Real Madrid, Endrick encontra na Seleção Brasileira uma oportunidade de manter o ritmo de jogo.

O atacante voltou a ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro, contra Japão e Singapura, e busca aproveitar a Data Fifa para ganhar minutos e demonstrar seu desempenho.

Na convocação anterior, em setembro, disputou 139 minutos nos amistosos diante de Austrália e Índia, período semelhante ao acumulado em seus primeiros meses de temporada no clube espanhol.

Endrick pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

A confiança de Ancelotti no jogador também representa um fator importante para sua continuidade na equipe nacional, mesmo diante da participação reduzida no Real Madrid. O Brasil enfrenta o Japão no próximo sábado, 14, às 7h15, pelo horário de Brasília, no Estádio Nacional de Singapura.

Três dias depois, na terça-feira, 17, a Seleção encerra o calendário de 2026 diante da própria seleção de Singapura, às 7h.

Para Endrick, os compromissos representam mais uma oportunidade de mostrar que pode contribuir em alto nível, enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro no futebol europeu.

Aos 20 anos, o atacante mantém o desejo de jogar com maior frequência, mas evita transformar a falta de minutos em uma decisão precipitada. Entre a possibilidade de uma transferência e a confiança recebida de Mourinho, Endrick pretende avaliar os próximos passos com cautela, priorizando seu desenvolvimento e a busca por protagonismo.