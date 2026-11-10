Atleta denuncia ex-fisioterapeuta da Seleção por roubo de R$ 184 mil

O ex-fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de vôlei Fernando Fernandes, conhecido como Fernandinho, é investigado por suspeita de estelionato após uma denúncia apresentada pela jogadora Samara Coelho.

A atleta afirma ter entregue R$ 184 mil ao profissional em 2020, sob a promessa de que o dinheiro seria aplicado em investimentos financeiros. O objetivo era utilizar a quantia e os possíveis rendimentos para comprar uma casa para os pais, mas, segundo seu relato, a maior parte do valor nunca foi devolvida.

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Fernando foi intimado a prestar esclarecimentos nesta terça-feira, 10, na Delegacia de Barueri, em São Paulo, no âmbito de um inquérito instaurado após o registro de um boletim de ocorrência pela jogadora.

A investigação também ocorre em meio ao surgimento de outros relatos de pessoas ligadas ao voleibol que afirmam ter enfrentado situações semelhantes. Afastado das atividades da Seleção desde junho, o fisioterapeuta não se manifestou sobre o conteúdo das acusações.

Relação de confiança começou quando jogadora tinha 15 anos

A história entre Samara Coelho e Fernando Fernandes, no entanto, começou muitos anos antes das operações financeiras investigadas. Em entrevista ao ge, a ponteira contou que conheceu o fisioterapeuta aos 15 anos, durante um período de treinamentos com a equipe adulta do Finasa/Osasco, nas férias.

Em 2008, quando passou a integrar definitivamente o clube, os dois desenvolveram uma relação de amizade e confiança, fortalecida pelo convívio diário e pelos tratamentos realizados ao longo da carreira da atleta.

"Eu passava muito mais tempo com ele, me recuperando de cirurgia, treinando, do que com meus pais. É comum para atletas viverem isso, acabamos nos tornando família e confiando muito nessas pessoas", relatou.

A proximidade continuou mesmo depois da saída de Fernando do Osasco. Posteriormente, os dois voltaram a trabalhar juntos no Barueri, equipe ligada ao técnico José Roberto Guimarães.

Segundo Samara, o fisioterapeuta também prestava auxílio quando ela estava fora do país, especialmente em momentos de recuperação física.

"Toda vez que estava fora do Brasil e precisava de ajuda, estava com alguma dor, ele me dava esse apoio. Então, quando ele me pedia alguma coisa, eu com certeza dava. Não esperava nada em troca", afirmou.

Foi essa relação de confiança que, segundo a jogadora, contribuiu para que aceitasse a proposta de investimento apresentada por Fernando.

Promessa de investimento envolvia sonho de comprar casa para os pais

Em 2020, durante uma pré-temporada no Brasil, Samara contou ao fisioterapeuta que havia conseguido guardar uma reserva financeira e pretendia utilizá-la para adquirir um imóvel para os pais.

De acordo com a atleta, Fernando sugeriu que ela adiasse a compra e aplicasse o dinheiro em um investimento que supostamente permitiria adquirir a propriedade à vista com os rendimentos.

Convencida pela proposta, Samara afirma ter realizado transferências que totalizaram R$ 184 mil. "Eu fiz os depósitos para ele das quantias que tinha, depositei tudo, e ele dizia que tinha colocado no investimento", disse.

"Dizia que ali estava rendendo. Tenho vários áudios com ele me mantendo acreditando. A qualquer momento ele poderia ter me falado alguma coisa", contou.

Segundo a ponteira, o fisioterapeuta não apresentava extratos que comprovassem as aplicações, mas mantinha contato frequente para falar sobre os supostos resultados. A jogadora afirma que Fernando chegou a incentivar novos depósitos, mencionando a valorização do euro e os rendimentos que o dinheiro estaria produzindo.

"Ele sempre me perguntava nos áudios como eu estava do joelho, se estava precisando de algo. E em seguida ele falava algo como: "Sá, o euro tá € 6,40, manda mais R$ 50 mil porque tá crescendo". Ele falava a quantia, o quanto havia rendido e dizia que estava "bombando"", relatou.

Durante algum tempo, Samara acreditou que a reserva estava sendo administrada conforme o combinado.

Jogadora diz que ficou com dívida de R$ 450 mil

As dificuldades começaram quando a atleta decidiu solicitar o resgate de parte do dinheiro. De acordo com Samara, Fernando passou aproximadamente um ano e meio evitando atender aos pedidos. Em uma das ocasiões, teria afirmado que havia retirado uma quantia, mas que a jogadora não respondeu às mensagens para receber o valor.

Em fevereiro de 2026, ela voltou a solicitar os recursos. Segundo seu relato, o fisioterapeuta afirmava que os resgates precisariam ocorrer em parcelas de até R$ 49 mil.

Naquele período, a jogadora já estava em contato com outras pessoas que relatavam problemas semelhantes. Uma delas era Natália Zilio, que contou ao ge ter recebido um pedido de empréstimo de R$ 50 mil de Fernando na mesma semana em que Samara tentava recuperar seu investimento.

Em março, Samara retornou ao Brasil e intensificou as cobranças. Ela havia encontrado um apartamento para os pais e precisava do dinheiro para concluir a aquisição. Segundo a ponteira, Fernando garantiu que os recursos estariam disponíveis e a incentivou a seguir com a compra.

"Eu contei do apartamento, e ele falou: "Pode assinar, Sá. A gente dá esses R$ 50 mil daqui a uma semana e o restante (R$ 400 mil) você vai conseguir pagar à vista, com o resto do dinheiro"", afirmou.

Confiando na promessa, a atleta assinou os documentos da negociação ao lado da irmã. O dinheiro, entretanto, não foi depositado. Samara afirma que passou a enfrentar uma obrigação financeira de R$ 450 mil relacionada à compra do imóvel.

"Me desesperei. Não entendi o que estava acontecendo. Perguntei a ele onde estava o dinheiro, disse que o corretor estava me cobrando. Foi quando virou a chave", relatou.

De acordo com a jogadora, foi nesse momento que o fisioterapeuta passou a apresentar explicações diferentes sobre o destino dos recursos: "Ele começou a falar que havia levado um golpe, que tinha falido. Dizia que iria resolver meu problema, mas eu queria saber onde estava o dinheiro".

Samara relata intimidação ao tentar recuperar dinheiro

Diante da falta de respostas, Samara contou que decidiu procurar Fernando pessoalmente no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde ele trabalhava com a Seleção Brasileira Feminina.

Segundo a jogadora, ao informar que iria até o local para cobrar a devolução, recebeu uma resposta que interpretou como intimidação.

"Foi quando ele falou: "Não venha aqui, você sabe que isso vai te fazer mal. A gente sabe tudo que você passou". Fiquei totalmente bloqueada", relatou.

Samara afirmou que a situação teve impacto emocional significativo, especialmente porque já enfrentava questões relacionadas à ansiedade. Para a atleta, o principal problema não foi apenas a possibilidade de perda financeira, mas a manutenção das promessas de pagamento mesmo depois de ela explicar que havia assumido uma dívida pela compra do imóvel.

"Se ele tivesse me falado: "Samara, eu perdi tudo", eu iria chorar, ia achar uma história triste. Mas ele manteve a mentira", declarou.

Outros relatos apontam possíveis prejuízos superiores a R$ 600 mil

O caso ganhou novas proporções depois de uma conversa ocorrida durante o jogo de despedida da líbero Camila Brait. Segundo Samara, ela estava emocionalmente abalada e acabou compartilhando a situação com outras pessoas ligadas ao voleibol.

A partir daí, afirma ter recebido relatos semelhantes envolvendo Fernando Fernandes. Entre as pessoas mencionadas estão um funcionário do Osasco, atletas das categorias de base do Barueri, jogadoras da Seleção Brasileira adulta, ex-atletas e até familiares do fisioterapeuta.

De acordo com os relatos reunidos pela ponteira, os valores envolvidos ultrapassariam R$ 600 mil. O montante, entretanto, corresponde às quantias mencionadas pelas pessoas que relataram situações semelhantes e não representa um prejuízo oficialmente comprovado pela investigação.

Samara questionou o destino do dinheiro e afirmou que Fernando continuou trabalhando durante o período em que alegava dificuldades financeiras.

"Se ele tivesse me pedido R$ 100 mil emprestados, pelo carinho e pela gratidão que eu tinha por ele, eu teria dado. Mas ele nunca me disse a verdade. Se ele tivesse parado de trabalhar, mas ele continuou trabalhando. Ganhou premiação da seleção nesses anos. O que ele fez com esse dinheiro?", questionou.

Tentativa de acordo previa pagamentos até 2028

Após as cobranças, Fernando realizou quatro transferências para Samara no início de junho, totalizando R$ 25 mil. Os pagamentos, entretanto, não foram suficientes para solucionar o impasse entre as partes.

Segundo a defesa da jogadora, houve tentativas de negociação para devolver os valores restantes. Uma das propostas apresentadas previa a correção do montante pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e a quitação em parcelas até 2028.

O documento também incluía uma cláusula de confidencialidade, que estabeleceria restrições à divulgação do assunto pelas partes envolvidas. A advogada de Samara, Glauce Cristina Zamai, criticou as condições oferecidas e afirmou que não havia garantias suficientes de cumprimento dos pagamentos.

"A Samara teria que ficar em silêncio, para que ele pudesse pagar o próprio dinheiro dela. Ou seja, eram várias ameaças implícitas nas tentativas de acordo. E eram acordos sem garantia alguma, pois se ele parasse de pagar, nada aconteceria com ele", avaliou.

Sem entendimento, a jogadora registrou boletim de ocorrência e apresentou representação por estelionato, levando à abertura do inquérito policial. A investigação busca esclarecer as circunstâncias das transferências, a existência dos investimentos mencionados e a destinação dos valores.

CBV confirma que fisioterapeuta não seguirá na comissão

Fernando Fernandes integrava a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de vôlei desde 2017 e participou dos ciclos olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, quando a equipe conquistou a medalha de bronze.

O profissional deixou de acompanhar a Seleção durante a etapa da Turquia da Liga das Nações, em junho de 2026. Na ocasião, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informou que ele precisava se ausentar para resolver questões pessoais, mas que continuaria vinculado à comissão técnica.

Nesta terça-feira, 10, a entidade esclareceu que houve mudanças na estrutura dos serviços de fisioterapia e confirmou a manutenção da equipe que encerrou a temporada de 2026.

Em comunicado, a CBV elogiou o histórico profissional de Fernando e explicou a decisão: "O Fernando é um excelente profissional com ótimos serviços prestados e bons resultados alcançados ao longo dos anos com a seleção feminina de voleibol".

"Ele teve algumas questões de ordem pessoal e tivemos que alterar nossa estrutura de serviços fisioterapêuticos", informou.

A confederação acrescentou que seguirá em 2027 com a comissão técnica responsável pela campanha que terminou com o vice-campeonato da Liga das Nações e o título sul-americano, além da classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de 2028.

Fernando e seu advogado, Anesio Titto, afirmaram que não se pronunciarão sobre as denúncias neste momento. Segundo a defesa, declarações públicas poderiam interferir na estratégia jurídica e na produção de provas.

O caso permanece em investigação, sem conclusão anunciada ou condenação. As acusações apresentadas por Samara Coelho e os relatos de outras pessoas ligadas ao voleibol ainda deverão ser analisados pelas autoridades responsáveis.