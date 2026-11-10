Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Feminina; veja a lista

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira, 10, a lista com 26 jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina nos últimos compromissos da equipe em 2026.



A convocação foi divulgada durante evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.



Confira a lista das 26 convocadas por Arthur Elias

Goleiras

Lorena – Kansas City (EUA)

Natascha – Palmeiras

Lelê – Corinthians

Zagueiras

Thaís Ferreira – Corinthians

Isa Haas – América (MEX)

Tarciane – Lyon (FRA)

Mariza – Tigres (MEX)

Lauren – Atlético de Madrid (ESP)

Tayla – São Paulo

Laterais

Isabela – PSG (FRA)

Raissa Bahia – Palmeiras

Aline Gomes – Pachuca (MEX)

Meio-campistas

Duda Sampaio – Corinthians

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Ary Borges – Angel City (EUA)

Kaylane – Flamengo

Yaya – PSG (FRA)

Atacantes

Marília – Cruzeiro

Priscila – América (MEX)

Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)

Geyse – América (MEX)

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Adriana – Al-Qadsiah (SAU)

Amanda Gutierres – Boston (EUA)

Gisele – Grêmio

A principal missão da Amarelinha nesta Data Fifa será enfrentar o Japão em dois amistosos disputados em território japonês. O primeiro confronto está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo duelo acontecerá no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.



O Japão é uma das seleções que Arthur Elias mais enfrentou desde que assumiu o comando do Brasil. Ao lado dos Estados Unidos, as japonesas somam seis confrontos contra a equipe brasileira sob o comando do treinador.



No retrospecto geral diante do Japão, a Seleção Brasileira leva vantagem, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar da familiaridade com o adversário, esta será a primeira vez que Arthur Elias comandará a Amarelinha em território japonês. Até então, foram quatro amistosos disputados no Brasil, um compromisso pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, e outro nas Olimpíadas de Paris.

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Renata Costa será auxiliar técnica da Seleção Brasileira

Além da convocação das atletas, a comissão técnica brasileira terá uma participação especial nesta Data Fifa. A treinadora do Atlético Piauiense, Renata Costa, foi escolhida para atuar como auxiliar técnica de Arthur Elias nos compromissos contra o Japão.



A presença de uma mulher na comissão técnica está alinhada à nova regulamentação da FIFA, que determina que as seleções participantes de suas competições femininas tenham pelo menos uma mulher na função de treinadora principal ou auxiliar técnica. A regra passou a valer a partir da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.



Medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, Renata Costa conquistou duas medalhas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. A treinadora também integrou o elenco brasileiro vice-campeão da Copa do Mundo de 2007.



Em 2026, Renata comandou o Atlético Piauiense na conquista do título estadual e levou a equipe à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com a campanha, o clube garantiu o acesso à elite do futebol feminino nacional.