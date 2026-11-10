SELEÇÃO BRASILEIRA
Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Feminina; veja a lista
Treinador chamou 26 atletas para os amistosos contra o Japão
O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira, 10, a lista com 26 jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina nos últimos compromissos da equipe em 2026.
A convocação foi divulgada durante evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.
Confira a lista das 26 convocadas por Arthur Elias
Goleiras
- Lorena – Kansas City (EUA)
- Natascha – Palmeiras
- Lelê – Corinthians
Zagueiras
- Thaís Ferreira – Corinthians
- Isa Haas – América (MEX)
- Tarciane – Lyon (FRA)
- Mariza – Tigres (MEX)
- Lauren – Atlético de Madrid (ESP)
- Tayla – São Paulo
Laterais
- Isabela – PSG (FRA)
- Raissa Bahia – Palmeiras
- Aline Gomes – Pachuca (MEX)
Meio-campistas
- Duda Sampaio – Corinthians
- Angelina – Orlando Pride (EUA)
- Ary Borges – Angel City (EUA)
- Kaylane – Flamengo
- Yaya – PSG (FRA)
Atacantes
- Marília – Cruzeiro
- Priscila – América (MEX)
- Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
- Geyse – América (MEX)
- Luany – Atlético de Madrid (ESP)
- Bia Zaneratto – Palmeiras
- Adriana – Al-Qadsiah (SAU)
- Amanda Gutierres – Boston (EUA)
- Gisele – Grêmio
A principal missão da Amarelinha nesta Data Fifa será enfrentar o Japão em dois amistosos disputados em território japonês. O primeiro confronto está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo duelo acontecerá no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
O Japão é uma das seleções que Arthur Elias mais enfrentou desde que assumiu o comando do Brasil. Ao lado dos Estados Unidos, as japonesas somam seis confrontos contra a equipe brasileira sob o comando do treinador.
No retrospecto geral diante do Japão, a Seleção Brasileira leva vantagem, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar da familiaridade com o adversário, esta será a primeira vez que Arthur Elias comandará a Amarelinha em território japonês. Até então, foram quatro amistosos disputados no Brasil, um compromisso pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, e outro nas Olimpíadas de Paris.
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Renata Costa será auxiliar técnica da Seleção Brasileira
Além da convocação das atletas, a comissão técnica brasileira terá uma participação especial nesta Data Fifa. A treinadora do Atlético Piauiense, Renata Costa, foi escolhida para atuar como auxiliar técnica de Arthur Elias nos compromissos contra o Japão.
A presença de uma mulher na comissão técnica está alinhada à nova regulamentação da FIFA, que determina que as seleções participantes de suas competições femininas tenham pelo menos uma mulher na função de treinadora principal ou auxiliar técnica. A regra passou a valer a partir da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
Medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, Renata Costa conquistou duas medalhas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. A treinadora também integrou o elenco brasileiro vice-campeão da Copa do Mundo de 2007.
Em 2026, Renata comandou o Atlético Piauiense na conquista do título estadual e levou a equipe à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com a campanha, o clube garantiu o acesso à elite do futebol feminino nacional.