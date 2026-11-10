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SELEÇÃO BRASILEIRA

Arthur Elias anuncia convocação da Seleção Feminina; veja a lista

Treinador chamou 26 atletas para os amistosos contra o Japão

Redação
Por Redação
Arthur Elias anunciou as 26 jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina
Arthur Elias anunciou as 26 jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina - Foto: MARLON COSTA / AGIF / AGIF VIA AFP

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta terça-feira, 10, a lista com 26 jogadoras convocadas para defender a Seleção Brasileira Feminina nos últimos compromissos da equipe em 2026.

A convocação foi divulgada durante evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

Confira a lista das 26 convocadas por Arthur Elias

Goleiras

  • Lorena – Kansas City (EUA)
  • Natascha – Palmeiras
  • Lelê – Corinthians

Zagueiras

  • Thaís Ferreira – Corinthians
  • Isa Haas – América (MEX)
  • Tarciane – Lyon (FRA)
  • Mariza – Tigres (MEX)
  • Lauren – Atlético de Madrid (ESP)
  • Tayla – São Paulo

Laterais

  • Isabela – PSG (FRA)
  • Raissa Bahia – Palmeiras
  • Aline Gomes – Pachuca (MEX)

Meio-campistas

  • Duda Sampaio – Corinthians
  • Angelina – Orlando Pride (EUA)
  • Ary Borges – Angel City (EUA)
  • Kaylane – Flamengo
  • Yaya – PSG (FRA)

Atacantes

  • Marília – Cruzeiro
  • Priscila – América (MEX)
  • Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
  • Geyse – América (MEX)
  • Luany – Atlético de Madrid (ESP)
  • Bia Zaneratto – Palmeiras
  • Adriana – Al-Qadsiah (SAU)
  • Amanda Gutierres – Boston (EUA)
  • Gisele – Grêmio

A principal missão da Amarelinha nesta Data Fifa será enfrentar o Japão em dois amistosos disputados em território japonês. O primeiro confronto está marcado para 29 de novembro, no Edion Peace Wing, em Hiroshima. Já o segundo duelo acontecerá no dia 5 de dezembro, no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

O Japão é uma das seleções que Arthur Elias mais enfrentou desde que assumiu o comando do Brasil. Ao lado dos Estados Unidos, as japonesas somam seis confrontos contra a equipe brasileira sob o comando do treinador.

No retrospecto geral diante do Japão, a Seleção Brasileira leva vantagem, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar da familiaridade com o adversário, esta será a primeira vez que Arthur Elias comandará a Amarelinha em território japonês. Até então, foram quatro amistosos disputados no Brasil, um compromisso pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, e outro nas Olimpíadas de Paris.

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Renata Costa será auxiliar técnica da Seleção Brasileira

Além da convocação das atletas, a comissão técnica brasileira terá uma participação especial nesta Data Fifa. A treinadora do Atlético Piauiense, Renata Costa, foi escolhida para atuar como auxiliar técnica de Arthur Elias nos compromissos contra o Japão.

A presença de uma mulher na comissão técnica está alinhada à nova regulamentação da FIFA, que determina que as seleções participantes de suas competições femininas tenham pelo menos uma mulher na função de treinadora principal ou auxiliar técnica. A regra passou a valer a partir da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Medalhista olímpica com a Seleção Brasileira, Renata Costa conquistou duas medalhas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008. A treinadora também integrou o elenco brasileiro vice-campeão da Copa do Mundo de 2007.

Em 2026, Renata comandou o Atlético Piauiense na conquista do título estadual e levou a equipe à semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com a campanha, o clube garantiu o acesso à elite do futebol feminino nacional.

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cbf Seleção Brasileira feminina

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