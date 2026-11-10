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CONDENADO

Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar idoso na Bahia

Crime aconteceu em 2021; vítima tinha 79 anos e considerava o acusado como um sobrinho

Andrêzza Moura
Por
Idoso foi morto após negar dar dinheiro a acusado
Idoso foi morto após negar dar dinheiro a acusado - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Tarcísio da Silva Macedo foi condenado a 23 anos e quatro meses de reclusão pelo homicídio de um idoso, de 79 anos, ocorrido em setembro de 2021, no município de Cristópolis, no oeste da Bahia.

O julgamento foi realizado na sexta-feira, 6, pelo Tribunal do Júri da Vara do Júri de Barreiras. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), o crime aconteceu depois que a vítima se recusou a emprestar dinheiro ao acusado para que ele pudesse comprar drogas.

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Ainda conforme a investigação, o idoso foi morto a facadas após dizer que contaria ao filho o que estava acontecendo. Tarcísio e a vítima mantinham uma relação de proximidade, inclusive, o senhor o tinha como um sobrinho.

Testemunhas contaram que, após esfaquear o idoso, o acusado foi embora, mas retornou momentos depois com uma espingarda e só não atirou na vítima porque foi impedido.

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A condenação

Por maioria dos votos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do homicídio consumado, rejeitou a absolvição e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A condenação também levou em consideração o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

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Tags

Bahia condenação direito penal HOMICÍDIO justiça

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