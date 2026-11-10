POLÊMICA
Mala e caixa com dinheiro são encontradas na casa da mãe de deputado baiano
Operação da PF é contra desvio de emendas parlamentares
Uma mala e uma caixa cheias de dinheiro em espécie foram encontradas pela Polícia Federal (PF) na casa de Mariza Carletto, mãe do deputado federal Neto Carletto (Avante-BA), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 10.
A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Fluxo Paralelo, que investiga suspeitas de desvio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado.
Além da mãe de Neto Carletto, outros familiares e empresários também foram alvos da ação.
Ao todo, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, no sul da Bahia. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A investigação apura possíveis crimes de desvio de recursos públicos federais, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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O que diz o deputado federal?
Em nota enviada ao portal A TARDE, Neto Carletto afirmou que “não é alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal".
O parlamentar também declarou apoio à ação e disse confiar que os “fatos serão esclarecidos, com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência”.