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POLÊMICA

Mala e caixa com dinheiro são encontradas na casa da mãe de deputado baiano

Operação da PF é contra desvio de emendas parlamentares

Ane Catarine
Por
PF faz buscas na casa da mãe de Neto Carletto
PF faz buscas na casa da mãe de Neto Carletto - Foto: Divulgação/PF
Eleições 2026

Uma mala e uma caixa cheias de dinheiro em espécie foram encontradas pela Polícia Federal (PF) na casa de Mariza Carletto, mãe do deputado federal Neto Carletto (Avante-BA), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 10.

Mariza Carletto e Neto Carletto
Mariza Carletto e Neto Carletto - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Fluxo Paralelo, que investiga suspeitas de desvio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado.

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Além da mãe de Neto Carletto, outros familiares e empresários também foram alvos da ação.

Ao todo, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, no sul da Bahia. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação apura possíveis crimes de desvio de recursos públicos federais, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

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O que diz o deputado federal?

Em nota enviada ao portal A TARDE, Neto Carletto afirmou que “não é alvo da operação deflagrada pela Polícia Federal".

O parlamentar também declarou apoio à ação e disse confiar que os “fatos serão esclarecidos, com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência”.

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Tags

Neto Carletto PF

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