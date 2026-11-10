FEMINICÍDIO
Homem suspeito de matar mulher a facadas é preso em Salvador
Crime ocorreu no primeiro turno das eleições
Um homem de 45 anos, suspeito de matar Cristina Ribeiro dos Santos, de 50 anos, com golpes de faca, foi preso nesta terça-feira, 10, pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador. Ele é investigado por feminicídio.
O crime ocorreu no dia 4 de outubro deste ano, data do primeiro turno das eleições, no bairro da Federação, na capital baiana.
Segundo as investigações, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento amoroso havia aproximadamente três anos e meio, marcado por conflitos, discussões, separações e reconciliações.
As apurações ainda apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes e desentendimentos relacionados à relação afetiva.
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Investigação do feminicídio
O inquérito é conduzido pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Durante as investigações, foram realizadas oitivas e levantamentos de campo. Nas diligências, uma faca foi apreendida no interior do imóvel da vítima.
Com os indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado. O homem se apresentou na sede do DHPP, onde o mandado judicial foi cumprido.
Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.