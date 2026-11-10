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FEMINICÍDIO

Homem suspeito de matar mulher a facadas é preso em Salvador

Crime ocorreu no primeiro turno das eleições

Sara Santos
Por
Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado
Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado - Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Um homem de 45 anos, suspeito de matar Cristina Ribeiro dos Santos, de 50 anos, com golpes de faca, foi preso nesta terça-feira, 10, pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador. Ele é investigado por feminicídio.

O crime ocorreu no dia 4 de outubro deste ano, data do primeiro turno das eleições, no bairro da Federação, na capital baiana.

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Segundo as investigações, a vítima e o suspeito mantinham um relacionamento amoroso havia aproximadamente três anos e meio, marcado por conflitos, discussões, separações e reconciliações.

As apurações ainda apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes e desentendimentos relacionados à relação afetiva.

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Investigação do feminicídio

O inquérito é conduzido pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante as investigações, foram realizadas oitivas e levantamentos de campo. Nas diligências, uma faca foi apreendida no interior do imóvel da vítima.

Com os indícios reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do investigado. O homem se apresentou na sede do DHPP, onde o mandado judicial foi cumprido.

Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

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