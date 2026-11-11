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Leo Prates condiciona volta à Prefeitura de Salvador a apoio em 2028

Reeleito deputado federal, parlamentar é cotado para Secretaria de Educação

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O deputado federal Leo Prates
O deputado federal Leo Prates - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Reeleito deputado federal pela Bahia com mais de 100 mil votos nas eleições deste ano, Leo Prates (Republicanos) está disposto a voltar ao primeiro escalão da Prefeitura de Salvador na próxima reforma administrativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil), prevista para o biênio 2027–2028.

Embora tenha o nome cotado nos bastidores para assumir a Secretaria de Educação (SMED), Prates só aceitaria o convite para retornar à administração municipal, independente da pasta, se o grupo político ao qual pertence assumisse o compromisso de apoiá-lo como sucessor de Bruno Reis na disputa pelo Executivo municipal em 2028.

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Interlocutores ouvidos por A TARDE afirmam que esse foi um compromisso feito pelo grupo com Prates em 2024. A condição, no entanto, esbarra nos planos do próprio prefeito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, Bruno Reis também gostaria de ver a amiga de longa data e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil), como sucessora.

A disputa em torno de quem terá o apoio do grupo em 2028 seria, neste momento, um dos principais entraves para o avanço das conversas sobre o retorno de Prates ao secretariado.

Leo Prates busca protagonismo de olho em 2028

Desistir novamente de disputar a Prefeitura de Salvador, como ocorreu em 2020, não está nos planos de Leo Prates.

Com o objetivo de chegar ao Palácio Thomé de Souza, ele busca uma posição que lhe permita ampliar sua presença política e manter uma relação mais próxima com a população da capital.

Nesse cenário, ainda segundo interlocutores, assumir uma secretaria municipal seria uma alternativa para deixar temporariamente a Câmara dos Deputados e ganhar visibilidade na capital baiana.

Além da Educação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também aparece entre as possibilidades discutidas nos bastidores. A pasta é considerada uma opção mais natural, já que Prates comandou a secretaria entre 2019 e 2022.

Leo Prates como secretário Municipal de Saúde
Leo Prates como secretário Municipal de Saúde - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Conversas com Bruno Reis estão travadas

Apesar das especulações sobre seu futuro no secretariado, Prates ainda não recebeu um convite formal de Bruno Reis para assumir qualquer pasta.

O próprio prefeito já reconheceu publicamente que considera o deputado um nome para a próxima reforma, mas afirmou que ainda não iniciou as tratativas para a composição da equipe.

“É um candidato que é um grande nome, mas ainda não tô tratando de formação de equipe, ainda não comecei a dialogar com ninguém sobre isso”, afirmou Bruno Reis durante conversa com a imprensa no mês passado.

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Quem assumiria a vaga de Leo Prates na Câmara?

Caso receba e aceite o convite para integrar o secretariado municipal, Leo Prates terá de se afastar do mandato de deputado federal.

Nesse cenário, a vaga na Câmara dos Deputados será ocupada pelo primeiro suplente do Republicanos na Bahia, Soldado Correa.

Com 80.879 votos, ele terminou como o quarto candidato mais votado do Republicanos na Bahia e garantiu a primeira suplência da legenda nas eleiçoes deste ano.

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Ana Paula Matos Bruno Reis leo prates prefeitura de salvador Salvador

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