BASTIDORES
Leo Prates condiciona volta à Prefeitura de Salvador a apoio em 2028
Reeleito deputado federal, parlamentar é cotado para Secretaria de Educação
Reeleito deputado federal pela Bahia com mais de 100 mil votos nas eleições deste ano, Leo Prates (Republicanos) está disposto a voltar ao primeiro escalão da Prefeitura de Salvador na próxima reforma administrativa do prefeito Bruno Reis (União Brasil), prevista para o biênio 2027–2028.
Embora tenha o nome cotado nos bastidores para assumir a Secretaria de Educação (SMED), Prates só aceitaria o convite para retornar à administração municipal, independente da pasta, se o grupo político ao qual pertence assumisse o compromisso de apoiá-lo como sucessor de Bruno Reis na disputa pelo Executivo municipal em 2028.
Interlocutores ouvidos por A TARDE afirmam que esse foi um compromisso feito pelo grupo com Prates em 2024. A condição, no entanto, esbarra nos planos do próprio prefeito.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, Bruno Reis também gostaria de ver a amiga de longa data e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (União Brasil), como sucessora.
A disputa em torno de quem terá o apoio do grupo em 2028 seria, neste momento, um dos principais entraves para o avanço das conversas sobre o retorno de Prates ao secretariado.
Leo Prates busca protagonismo de olho em 2028
Desistir novamente de disputar a Prefeitura de Salvador, como ocorreu em 2020, não está nos planos de Leo Prates.
Com o objetivo de chegar ao Palácio Thomé de Souza, ele busca uma posição que lhe permita ampliar sua presença política e manter uma relação mais próxima com a população da capital.
Nesse cenário, ainda segundo interlocutores, assumir uma secretaria municipal seria uma alternativa para deixar temporariamente a Câmara dos Deputados e ganhar visibilidade na capital baiana.
Além da Educação, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também aparece entre as possibilidades discutidas nos bastidores. A pasta é considerada uma opção mais natural, já que Prates comandou a secretaria entre 2019 e 2022.
Conversas com Bruno Reis estão travadas
Apesar das especulações sobre seu futuro no secretariado, Prates ainda não recebeu um convite formal de Bruno Reis para assumir qualquer pasta.
O próprio prefeito já reconheceu publicamente que considera o deputado um nome para a próxima reforma, mas afirmou que ainda não iniciou as tratativas para a composição da equipe.
“É um candidato que é um grande nome, mas ainda não tô tratando de formação de equipe, ainda não comecei a dialogar com ninguém sobre isso”, afirmou Bruno Reis durante conversa com a imprensa no mês passado.
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Quem assumiria a vaga de Leo Prates na Câmara?
Caso receba e aceite o convite para integrar o secretariado municipal, Leo Prates terá de se afastar do mandato de deputado federal.
Nesse cenário, a vaga na Câmara dos Deputados será ocupada pelo primeiro suplente do Republicanos na Bahia, Soldado Correa.
Com 80.879 votos, ele terminou como o quarto candidato mais votado do Republicanos na Bahia e garantiu a primeira suplência da legenda nas eleiçoes deste ano.