Adolpho Loyola ganha força para disputar prefeitura de Salvador em 2028

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O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, vem ganhando força dentro do PT baiano para disputar a prefeitura de Salvador em 2028.

Nos bastidores, conforme apuração do portal A TARDE, interlocutores destacam o perfil articulador de Loyola como um dos pontos-chaves para que ele assuma a chapa majoritária na capital baiana.

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Atualmente, a gestão municipal está sob o guarda-chuva do União Brasil, sendo Bruno Reis, aliado de primeira-hora do candidato derrotado ao governo da Bahia, ACM Neto, o comandante do Executivo soteropolitano.

Adolpho Loyola no governo da Bahia? Nome do Serin já foi especulado para o cargo

O nome de Loyola, por sua vez, também já chegou a ser especulado para concorrer ao governo da Bahia em 2030, quando encerra o segundo mandato de Rodrigues. A possibilidade perdeu força após surgir o nome do agora senador Rui Costa para retornar ao posto.

Jerônimo avança em Salvador e amplia votação na capital

O anseio do PT em conquistar a cidade surgiu após o então candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, estreitar a vantagem sobre ACM Neto na cidade durante as eleições gerais, definidas no dia 4 de outubro.

No maior colégio eleitoral da Bahia, Rodrigues ampliou sua votação em Salvador, maior colégio eleitoral do Estado, com relação ao pleito de 2022.

O levantamento foi feito pelo portal A TARDE, com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em 2022, quando foi candidato pela primeira vez ao executivo estadual, Jerônimo recebeu 547.531 votos na capital no primeiro turno, enquanto ACM Neto (União Brasil) obteve 783.749 votos soteropolitanos.

Jerônimo Rodrigues conquistou 630.677 votos em Salvador Na foto: Governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE Data: 22/10/2026 - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Já na eleição do dia 4 de outubro, Jerônimo conquistou 630.677 votos, 83.146 a mais do que o obtido na eleição anterior

ACM Neto teve uma queda de votos na capital, seu principal reduto eleitoral, caindo para 769.752 votos, uma perda de 13.997 votos entre os eleitores soteropolitanos.

2022 x 2024: relembre votação de Jerônimo Rodrigues em Salvador (PT)

2022

1º turno - 547.531 votos na capital;

2º turno - 557.418 votos soteropolitanos.

2024

1º turno - 630.677 votos.

Jerônimo Rodrigues foi reeleito governador da Bahia com 55,8%, isto é, 4.626.509 votos contra 43,72%, com 3.625.227 votos.

Após vitória nas urnas, Jerônimo defende candidatura forte para prefeitura

Em entrevista ao portal A TARDE, no dia 29 de outubro, o governador da Bahia admitiu que o seu grupo político pretende disputar a prefeitura de Salvador. Contudo, Rodrigues afirmou que o nome que concorrerá ao cargo pode não ser do seu partido.

"Eu não defendo que tenha que ter a logomarca partidária. Então, o nome que vai concorrer pode ser de qualquer partido", declarou Jerônimo.

Ele também não descartou a possibilidade de o deputado estadual eleito Kleber Rosa (PSOL), que teve bom desempenho na eleição municipal de 2024, entrar na disputa com o apoio do PT.