Rui Costa é cogitado em “superministério”, mas pode permanecer no Senado

O futuro do senador eleito Rui Costa (PT) está diante de dois caminhos para o início do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): assumir um superministério voltado à infraestrutura e à entrega de obras ou permanecer no Senado Federal, pelo menos nos primeiros anos da nova gestão. Conforme apuração do portal A TARDE, a possibilidade de o ex-governador da Bahia comandar o futuro Ministério da Segurança Pública chegou a ser cogitada, mas foi descartada.

A alternativa de um superministério envolveria a reunião de atribuições ligadas à infraestrutura, com a incorporação de competências de outra pasta. O objetivo seria aproveitar a experiência de Rui na coordenação de investimentos e na execução de projetos estruturantes, especialmente aqueles vinculados ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A outra possibilidade é que o petista exerça o mandato conquistado nas eleições de outubro, fortalecendo a bancada governista no Senado em um cenário de maior presença da oposição na Casa.

Confiança

A relação de confiança construída com Lula também pesa nas discussões. Durante agenda em Salvador realizada no mês de abril, o presidente elogiou publicamente a atuação do ex-ministro.

"A gente nunca teve na Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções do que agora", afirmou Lula.

Além disso, Rui “ganhou pontos” com o presidente após participar da coordenação da campanha presidencial durante o segundo turno, quando Lula registrou virada histórica. O ex-governador da Bahia articulou algumas das agendas eleitorais e também colaborou para a construção da vantagem de 14 milhões de votos de Lula sobre Flávio Bolsonaro no Nordeste.

PAC favorece possibilidade de superministério

Outro fator que contribui para a possibilidade de Rui Costa assumir uma estrutura ministerial ampliada está relacionada à atuação dele à frente da Casa Civil durante o terceiro mandato de Lula.

O ex-governador da Bahia foi anunciado para o cargo em 9 de dezembro de 2022, antes da posse presidencial, e permaneceu no comando da pasta por 39 meses, até deixar o governo para disputar uma vaga no Senado.

Nesse período, Rui coordenou articulações relacionadas ao Novo PAC, acompanhando investimentos federais em infraestrutura e mantendo interlocução com governadores e prefeitos.

A experiência na execução de obras e na articulação com lideranças municipais é considerada um dos principais fatores que sustentam a possibilidade de seu retorno à Esplanada dos Ministérios.

Ministério da Segurança fica distante

O nome de Rui Costa chegou a aparecer entre os possíveis escolhidos para comandar o Ministério da Segurança Pública, cuja criação está prevista para o próximo governo Lula.

A informação sobre sua inclusão nas articulações do Palácio do Planalto foi divulgada pela Folha de S.Paulo. Entretanto, segundo apuração do A TARDE, essa possibilidade não está mais entre as alternativas consideradas para o futuro político do senador eleito.

Entre os nomes que seguem mencionados nas discussões sobre o comando da nova pasta estão o senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação; o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, conhecido pela atuação no combate ao crime organizado; e o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.

As articulações ganharam força após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública pelo Senado Federal, na terça-feira da semana passada, 3. A expectativa é que Lula assine uma medida provisória para formalizar a criação do ministério.

Permanência no Senado em discussão

Apesar da possibilidade de retornar ao Executivo, Rui Costa também é visto como um nome importante para a composição da base de Lula no Congresso Nacional.

O ex-governador participa atualmente da equipe responsável pelas articulações para a formação do próximo governo federal, ao lado de Camilo Santana, do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.

Nos bastidores, Edinho é apontado como defensor da permanência de Rui no Senado durante o início do mandato, com o objetivo de fortalecer a presença do partido na Casa. A preocupação estaria relacionada à composição do Congresso a partir de 2027. O Partido Liberal (PL) contará com 28 senadores, formando a maior bancada do Senado Federal.

Conforme relatos de pessoas próximas a Rui em conversas com o A TARDE nesta semana, ele próprio também seria um entusiasta da permanência no Senado visando “entender o funcionamento” da Casa. Aliados do petista também apontaram que há um temor de rejeição do eleitor com uma maior exposição.

Caso Rui seja nomeado ministro, sua cadeira será ocupada pelo suplente Ronaldo Carletto, presidente do Avante na Bahia. A reportagem apurou que lideranças do PT também o consideram um político mais próximo de setores do Centrão do que das pautas defendidas pela legenda, o que, em tese, enfraqueceria a bancada governista no Senado.

Dessa forma, a saída de Rui do Legislativo poderia reduzir a presença direta do partido na Casa em um momento considerado estratégico para as negociações do governo federal, principalmente nos primeiros 100 dias.

Fim de tabu?

A possibilidade de Rui Costa deixar temporariamente o mandato para integrar o governo federal tem precedente na representação baiana no Senado.

Conforme levantamento realizado pelo jornalista Paulo Dourado, o último senador eleito pela Bahia a se licenciar do cargo para assumir um ministério foi Waldeck Ornélas (PFL).

Eleito em 1994, Ornélas se afastou do Senado em 1998 para assumir o Ministério da Previdência e Assistência Social durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), permanecendo na função até fevereiro de 2001.

No caso de Rui, a definição dependerá das articulações para a montagem da equipe ministerial de Lula e da avaliação sobre onde sua atuação poderá ser aproveitada no próximo mandato.