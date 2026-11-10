Tarcísio se manifesta após Flávio Bolsonaro impor candidatura

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou, durante agenda nesta terça-feira, 10, após o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado ao Planalto, impor uma nova candidatura em 2030.

Tarcísio, que é apontado por setores da direita como nome natural para concorrer à Presidência no próximo ciclo eleitoral, afirmou, ao ser questionado pela imprensa, que Flávio "tem direito", citando os quase 60 milhões de votos obtidos

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"É claro que ele tem direito. Veja, ele é uma liderança, saiu de uma eleição com 60 milhões de votos. Tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito", afirmou Tarcísio à jornalistas nesta terça.

Alvo bolsonarista

Durante o evento em São Paulo, o governador filiado ao Republicanos foi questionado sobre os ataques sofridos por bolsonaristas após se colocar à disposição para disputar a Presidência da República em 2030. Na oportunidade, Tarcísio reforçou que ainda “pertence ao grupo” político.

“Não dá para esperar compreensão sempre, isso aí também é tranquilo e não abala minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo, a gente procurou fazer o melhor para esse grupo e isso não vai mudar”, declarou o governador de São Paulo.

Candidatura imposta

Na semana passada, em entrevista ao The New York Times dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende disputar novamente a Presidência da República. O depoimento foi o primeiro do senador à imprensa desde que fugiu do Brasil após derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente”, afirmou Flávio.