Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÃODE 2030

Tarcísio se manifesta após Flávio Bolsonaro impor candidatura

Senador colocou nome na frente para 2030 e gerou reação do governador de São Paulo

Cássio Moreira e Leo Almeida
Por Cássio Moreira e Leo Almeida
Tarcísio é visto como sucessor "natural" da direita em 2030
Tarcísio é visto como sucessor "natural" da direita em 2030 - Foto: Charles Vieira | Campanha Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou, durante agenda nesta terça-feira, 10, após o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado ao Planalto, impor uma nova candidatura em 2030.

Tarcísio, que é apontado por setores da direita como nome natural para concorrer à Presidência no próximo ciclo eleitoral, afirmou, ao ser questionado pela imprensa, que Flávio "tem direito", citando os quase 60 milhões de votos obtidos

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"É claro que ele tem direito. Veja, ele é uma liderança, saiu de uma eleição com 60 milhões de votos. Tem todo o nosso apreço, tem todo o nosso respeito", afirmou Tarcísio à jornalistas nesta terça.

Leia Também:

RENOVAÇÃO

Senado vai comprar 95 iPhones e 300 celulares para parlamentares
Senado vai comprar 95 iPhones e 300 celulares para parlamentares imagem

DANÇA DAS CADEIRAS

Giovanna Victer deve deixar Sefaz em nova reforma de Bruno Reis
Giovanna Victer deve deixar Sefaz em nova reforma de Bruno Reis imagem

POLÊMICA

Projeto de Isidório quer barrar dinheiro público para shows com preconceito; entenda
Projeto de Isidório quer barrar dinheiro público para shows com preconceito; entenda imagem

Alvo bolsonarista

Durante o evento em São Paulo, o governador filiado ao Republicanos foi questionado sobre os ataques sofridos por bolsonaristas após se colocar à disposição para disputar a Presidência da República em 2030. Na oportunidade, Tarcísio reforçou que ainda “pertence ao grupo” político.

“Não dá para esperar compreensão sempre, isso aí também é tranquilo e não abala minha convicção de pertencer a um grupo. Eu faço parte de um grupo, a gente procurou fazer o melhor para esse grupo e isso não vai mudar”, declarou o governador de São Paulo.

Candidatura imposta

Na semana passada, em entrevista ao The New York Times dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende disputar novamente a Presidência da República. O depoimento foi o primeiro do senador à imprensa desde que fugiu do Brasil após derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Se houver novas eleições, obviamente serei candidato novamente”, afirmou Flávio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Flávio Bolsonaro Tarcísio de Freitas

Relacionadas

Mais lidas