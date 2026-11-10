Giovanna Victer deve deixar Sefaz em nova reforma de Bruno Reis

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A eventual mudança no primeiro escalão da prefeitura de Salvador, já anunciada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), deve atingir em cheio a Secretaria da Fazenda (Sefaz), comandada por Giovanna Victer.

A titular da pasta já estaria de malas prontas para deixar o cargo, e fez o pedido ao chefe do Executivo soteropolitano, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE.

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O anseio de Giovanna Victer em deixar o cargo estaria ligado aos seus projetos pessoais. Procurada por este portal, a secretária afirmou que a manifestação sobre o assunto cabe exclusivamente ao prefeito.

Caso a saída da titular seja concretizada, especula-se nos bastidores que o espaço deve ser ocupado por Thiago Dantas, atual secretário municipal da Educação (SMED).

Educação e Saúde também devem ser trocadas durante reforma de Bruno Reis

Outras duas secretarias devem ser alvos de mudanças nesta nova reforma que será protagonizada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), são elas: Educação e Saúde, que está sob o comando de Rodrigo Alves, ligado ao PSDB.

A pasta chegou a ser oferecida ao atual presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz, que encerra o mandato à frente da chefia do Legislativo em dezembro deste ano, que declinou ao convite.

O portal A TARDE entrou em contato com o secretário Rodrigo Alves, mas até a publicação desta reportagem, não obteve retorno.

Bruno Reis confirma mudanças no secretariado de Salvador

Na última quarta-feira, 4, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou que fará mudanças no seu primeiro escalão para oxigenar o seu mandato. Segundo ele, o movimento já faz parte da "tradição" do Executivo municipal.

"Não tem datas, não tem definições, mas naturalmente é uma tradição nossa sempre fazer ajustes a cada ano. A cada dois anos, sempre que a gente vai começar um novo biênio, a gente dá uma reestruturada, muda posições, traz outras pessoas para ajudar a contribuir para a cidade seguir avançando e se transformando”, disse Reis.