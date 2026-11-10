Jerônimo anuncia plano para enfrentar crise dos turistas em Itacaré

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, em vídeo publicado nesta terça-feira, 10, nas redes sociais, a elaboração de um plano de enfrentamento na cidade de Itacaré, que tem vivido dias de tensão com o comportamento de turistas oriundos de Israel.

Após agenda no município para discutir o assunto, Jerônimo afirmou que o plano, que engloba os municípios de Itacaré e Cairu, prevê estratégias de convivência pacífica entre moradores da região e turistas.

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O prefeito de Itacaré, Nêgo de Saronga (PT), também esteve presente na reunião de alinhamento, assim como representantes do setor de turismo de Cairu e demais interessados na resolução da crise.

"Fizemos um plano de trabalho para enfrentar tema a tema da segurança pública, do trato, do respeito e da responsabilidade dos hotéis, dos bares e restaurantes", destacou Jerônimo em vídeo publicado no Instagram logo após o encontro.

Jerônimo ainda frisou a abertura de diálogo com a Esplanada dos Ministérios para que o tema seja tratado de maneira "ordeira e organizada", além de sair em defesa de uma pacificação, trazendo os lados dos moradores e dos turistas diante da situação.

"Estamos dialogando com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Turismo e com o Ministério da Justiça, para que tudo possa ser feito de forma ordeira e organizada", afirmou Jerônimo.

O gestor também pediu respeito aos moradores e trabalhadores dos municípios da região.

"Tem sido uma injustiça muito grande o que tem sido falado sobre turismo aqui em Itacaré. Nós respeitamos as relações geopolíticas, mas o povo de Itacaré é um povo ordeiro, trabalhador, que quer tratar bem turista, mas quer respeito ao povo de Itacaré", afirmou.

Iniciativas discutidas na reunião:

Distribuição de material de boas práticas;

Diálogo com as autoridades e ministérios;

Plano de enfrentamento.

Entenda o que aconteceu em Itacaré

A tensão entre moradores e turistas israelense se deu com a tentativa de danificação de um painel com mensagens de apoio ao povo palestino, que vive um conflito territorial histórico com Israel.

Uma turista soteropolitana também afirmou ter sido vítima de importunação sexual por parte de um israelense.

“Itacaré está de braços abertos para receber todos aqueles que venham para cá. Nosso povo vai acolher os visitantes com responsabilidade. Vamos caminhar juntos para que Itacaré continue avançando e que o turismo se fortaleça cada vez mais”, pontuou o prefeito.