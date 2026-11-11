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2028 EM JOGO

Rede se antecipa e lança candidato a prefeito em Salvador

Sigla está federada com o Psol, que ainda não se posicionou

Cássio Moreira
Por
Marcelo Carvalho coloca na mesa pré-candidatura a prefeito
Marcelo Carvalho coloca na mesa pré-candidatura a prefeito - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE
Eleições 2026

O partido Rede Sustentabilidade se antecipou no tabuleiro de articulações para a eleição de 2028 e confirmou, logo após reunião da executiva estadual, a pré-candidatura de Marcelo Carvalho à prefeitura de Salvador no próximo pleito.

Porta-voz da Rede na Bahia, Carvalho pontuou que a legenda, hoje federada com o Psol, não vai abrir mão de ter um nome próprio na disputa eleitoral municipal.

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Ainda de acordo com o dirigente partidário, a Rede também estuda um pacote de candidaturas em municípios considerados 'estratégicos' para a sigla.

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“Nosso partido não vai abrir mão de ter candidatura própria à disputa em Salvador. E o nome colocado é o nosso. A Rede também terá candidaturas próprias em municípios estratégicos, independentemente das alianças e dos grupos políticos que estejam à frente do governo estadual", pontuou o porta-voz da legenda, que obteve 50.929 votos na eleição para senador.

Federação com o Psol pode criar impasse em Salvador

A federação formada entre Rede e Psol, no entanto, pode criar um impasse em torno da candidatura antecipada de Marcelo Carvalho.

O Psol também avalia, segundo apuração recente do portal A TARDE, lançar uma candidatura própria à prefeitura de Salvador. Entre as opções, estão nomes como Kleber Rosa, deputado estadual eleito para a próxima legislatura, Hilton Coelho, que encerra em janeiro a sua passagem na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e Delliana, candidata do partido ao Senado este ano.

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eleições Marcelo Carvalho

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