Adolpho Loyola cita peso de Lula na Bahia e espera vitória em 1º turno

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O secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, Adolpho Loyola, destacou o forte caráter simbólico da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado.

Durante evento político do candidato e atual presidente da República, Loyola resgatou a trajetória de Lela, lembrando que foi em solo baiano, especificamente no bairro da Liberdade, em Salvador, que Lula realizou o primeiro grande ato de campanha de rua.

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Relação histórica

Para o titular da Serin, a relação histórica de Lula com a Bahia consolida a força política do grupo no estado. Em tom de otimismo, o secretário traçou um paralelo com pleitos anteriores e projetou a manutenção das alianças governistas.

"Hoje essa caminhada histórica aqui. Nós fizemos o grande 18, fizemos o grande 22 e 26. Vai sacramentar a vitória de Lula e Jerônimo no primeiro turno", declarou Loyola, em referência aos ciclos eleitorais passados e ao projeto conjunto com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Debate e prioridades

Ao abordar o embate de propostas, o secretário defendeu o legado da gestão, ressaltando que o grupo desenvolveu "grandes programas" e manteve o diálogo aberto.

Contudo, Loyola enfatizou que o ato público ao lado do chefe do Executivo federal era a prioridade absoluta na agenda do dia.

"Nós vamos participar do debate por causa da atividade aqui, que é muito mais importante para nós estarmos com o presidente Lula", finalizou.