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FORMALIZAÇÃO

PDT aprova federação com Solidariedade, PRD e Avante

Pedido formal vai seguir para validação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Rodrigo Tardio
Por
Direção da sigla afirma que movimento consolida sustentabilidade política do grupo no Poder Legislativo
Direção da sigla afirma que movimento consolida sustentabilidade política do grupo no Poder Legislativo - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Em reunião deliberativa realizada nesta sexta-feira, 6, a Executiva Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou a entrada da sigla em uma federação partidária junto ao Solidariedade, ao Partido Renovação Democrática (PRD) e ao Avante.

​Com a formalização e o referendo pelo Diretório Nacional, a proposta vai ser encaminhada nos próximos dias para análise e homologação final junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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​Tratativas com o PSB e autonomia partidária

​A definição do novo bloco ocorre após tratativas com o PSB. Embora o diálogo não tenha avançado para uma aliança imediata neste formato, a Executiva do PDT reforçou que a porta permanece aberta para uma composição futura.

A direção trabalhista manifestou apoio explícito à eventual inclusão do PSB no arranjo partidário, destacando a convergência ideológica e a trajetória de lutas compartilhadas entre as siglas.

​Diferente das coligações partidárias tradicionais, a federação exige atuação parlamentar unificada durante o mandato de quatro anos, preservando a identidade interna e as estruturas de cada legenda.

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Estratégia

​Em nota oficial divulgada após a deliberação, a direção do PDT ressaltou o caráter estratégico da união para o alinhamento das forças no Congresso Nacional:

​"A federação preserva a história e a independência de cada partido. Ela também amplia a força das nossas bancadas no Congresso Nacional na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro."

​O colegiado reafirmou que o movimento consolida a sustentabilidade política do grupo no Poder Legislativo e amplia a capacidade de articulação em prol das pautas sociais.

Com o envio do pedido ao TSE, a expectativa é de que a Justiça Eleitoral avalie os requisitos regimentais antes da formalização do novo bloco no Congresso.

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Tags

federação PDT PSB Solidariedade

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