PDT aprova federação com Solidariedade, PRD e Avante

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Em reunião deliberativa realizada nesta sexta-feira, 6, a Executiva Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) aprovou a entrada da sigla em uma federação partidária junto ao Solidariedade, ao Partido Renovação Democrática (PRD) e ao Avante.

​Com a formalização e o referendo pelo Diretório Nacional, a proposta vai ser encaminhada nos próximos dias para análise e homologação final junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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​Tratativas com o PSB e autonomia partidária

​A definição do novo bloco ocorre após tratativas com o PSB. Embora o diálogo não tenha avançado para uma aliança imediata neste formato, a Executiva do PDT reforçou que a porta permanece aberta para uma composição futura.

A direção trabalhista manifestou apoio explícito à eventual inclusão do PSB no arranjo partidário, destacando a convergência ideológica e a trajetória de lutas compartilhadas entre as siglas.

​Diferente das coligações partidárias tradicionais, a federação exige atuação parlamentar unificada durante o mandato de quatro anos, preservando a identidade interna e as estruturas de cada legenda.

Estratégia

​Em nota oficial divulgada após a deliberação, a direção do PDT ressaltou o caráter estratégico da união para o alinhamento das forças no Congresso Nacional:

​"A federação preserva a história e a independência de cada partido. Ela também amplia a força das nossas bancadas no Congresso Nacional na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro."

​O colegiado reafirmou que o movimento consolida a sustentabilidade política do grupo no Poder Legislativo e amplia a capacidade de articulação em prol das pautas sociais.

Com o envio do pedido ao TSE, a expectativa é de que a Justiça Eleitoral avalie os requisitos regimentais antes da formalização do novo bloco no Congresso.