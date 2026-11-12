Lula faz apelo e cobra desculpa da imprensa sobre tríplex do Guarujá

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O presidente Lula (PT) fez um apelo aos seus apoiadores após o veredito judicial sobre o caso do tríplex do Guarujá (SP), que reconheceu que o imóvel nunca o pertenceu. Ao lado do deputado André Janones (Rede-MG), o petista cobrou um pedido de desculpa pública à imprensa.

“Quando vocês puderem, cobrem da imprensa brasileira um pedido de desculpa sobre o apartamento, que eles passaram anos dizendo que era meu”, afirmou. “Eu fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento não era meu.”

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O imóvel, localizado no litoral de São Paulo, foi alvo central da Operação Lava Jato, que resultou na prisão do à época ex-presidente da República, em 2018.

Na decisão judicial proferida na última segunda-feira, 9, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, reconheceu que o apartamento estava registrado em nome da construtora, e não de Lula.

Lula quer pedido de desculpas "em letras garrafais"

As declarações do petista foram feitas durante uma live, publicada nas redes sociais. Na ocasião, o Executivo afirmou que não se contentaria apenas com um rodapé de uma nota discreta.

"Não façam rodapé em matéria de jornal. Peçam desculpa em letras garrafais, do mesmo tamanho que vocês fizeram a acusação.”

Antes de encerrar a live, Lula anunciou uma mudança na forma de se comunicar com a população no novo mandato.

“Daqui pra frente a história será outra no país. A nossa conversa será diária, será semanal. Eu não vou permitir que as pessoas fiquem me interpretando. Eu vou falar diretamente com vocês.”



Janones convoca 'Exército do Lula' para cobrar pedido de desculpa

No momento da sua fala, o deputado Janones afirmou que a decisão judical põe fim ao argumento de que Lula só se livrou do caso por uma questão processual.

“Agora tá mais do que provado que o presidente era aquilo que ele dizia o tempo todo que era: inocente”, afirmou.

Aproveitando o ensejo, o parlamentar, que ganhou protagonismo no 2º turno da campanha presidencial, convocou o que chamou de “exército do Lula” a exigir retratação dos veículos que divulgaram a “falsa história”.

STF anulou condenações de Lula em 2021

O caso do tríplex foi um dos principais processos da Operação Lava Jato contra Lula. A acusação sustentava que o apartamento teria sido destinado ao petista como contrapartida por supostos benefícios concedidos à empreiteira.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar os processos contra Lula e declarou a suspeição de Sergio Moro no caso do tríplex.

As decisões resultaram na anulação das condenações e no restabelecimento dos direitos políticos do petista.

Com o posterior arquivamento definitivo da ação penal, a Justiça Federal concluiu que não havia fundamento para manter bloqueado o dinheiro arrecadado com a venda do apartamento.