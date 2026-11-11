COP31
Na COP31, Lula diz que eleição foi decisiva na defesa da democracia e do clima
Presidente fez primeiro discurso internacional após vitória contra Flávio Bolsonaro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou parte do primeiro discurso internacional após a reeleição para associar a vitória nas urnas à defesa da democracia, dos direitos sociais e do meio ambiente.
Na manhã desta quarta-feira, 11, durante a abertura da COP31, em Antália, na Turquia, o petista lembrou o resultado da disputa presidencial contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e destacou a participação de indígenas, idosos e jovens na mobilização contra o que classificou como “retrocessos no país”.
“Os indígenas percorreram quilômetros para defender seus territórios, os idosos saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e os jovens se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações”, afirmou.
Para o presidente, a defesa dos direitos e o enfrentamento das mudanças climáticas não se limitam às negociações diplomáticas, mas também passam pelas escolhas feitas pela população nas eleições.
“A luta contra a mudança do clima vai além das ações diplomáticas, ela é travada pelo voto de cada mulher e cada homem que deseja fazer a diferença”, reforçou o petista.
Leia Também:
Defesa do multilateralismo
Na agenda internacional, Lula também defendeu a cooperação entre os países para enfrentar as mudanças climáticas e criticou iniciativas que enfraquecem os acordos internacionais sobre o meio ambiente.
“Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor”, afirmou.
O presidente ainda chamou atenção para aperda de prioridade da agenda climática entre as principais lideranças mundiais.
Segundo ele, temas como guerras, inflação e disputas comerciais passaram a dominar as discussões internacionais, deixando as mudanças climáticas em segundo plano.
Como exemplo, Lula citou as reuniões do G7 e do G20.
De acordo com o presidente, desde o início deste ano, a questão ambiental praticamente desapareceu dos discursos e documentos produzidos nesses espaços, dando lugar a um “novo silêncio” sobre a crise climática.