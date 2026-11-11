Rouquidão impede Lula de fazer último discurso na COP31

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O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, fez a leitura do discurso do presidente Lula (PT), no lugar do Executivo, devido a rouquidão do Executivo, durante a COP31, em Antália, na Turquia.

Na ocasião, o petista ainda brincou sobre a sua situação e chegou a solicitar que Capobianco o representasse de "forma mais efusiva possível".

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“Esse seria o discurso que eu ia fazer se eu tivesse bem garganta. Então, eu queria pedir, Capobianco, que você me representasse da forma mais efusiva possível. Não precisa falar rouco, não. Mas fale em tom de quem está fazendo muita coisa pela preservação ambiental", afirmou Lula.

Este seria o último discurso de Lula no evento climático. A conferência reúne representantes de diversos países para discutir ações de enfrentamento às mudanças climáticas.

Fundo Florestas Tropicais para Sempre ganha destaque em discurso da COP31

Em pronunciamento, o petista abordou a proteção das florestas tropicais, o financiamento de políticas ambientais e o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF).

"Com o TFFF, já mobilizamos 7,8 bilhões de dólares de diferentes parceiros internacionais. A iniciativa conta com o endosso de 66 países e da União Europeia, incluindo países que concentram cerca de 90% das florestas tropicais do planeta. Novos investimentos são bem-vindos", diz um trecho do discurso.

A iniciativa oferecerá recursos a países que preservarem as florestas em seus territórios e conta com o apoio de 66 países e da União Europeia.

Para ser implementada, é necessário atingir uma meta mínima de US$ 10 bilhões em capital público até o fim de 2026.

"Não se trata de doação. Os investidores públicos e privados irão receber retornos financeiros sobre os recursos aplicados. Novos investimentos são bem-vindos", disse Capobianco. "A operacionalização do TFFF permitirá transformar compromissos em resultados concretos."