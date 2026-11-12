POLÍCIA
Jovem é morto a facadas dentro de clínica de reabilitação na Bahia
Jeandson chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu
Uma clínica de recuperação para dependentes químicos foi cenário de um ataque a facadas que terminou com uma pessoa morta e outras duas feridas, nesta quinta-feira, 12, em Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito, de 21 anos, foi detido no próprio estabelecimento, situado no bairro Jardim Savoia.
A vítima fatal foi identificada como Jeandson da Silva Santos, de 25 anos. Natural de Buerarema, ele estava em tratamento na unidade havia aproximadamente dois meses.
Jeandson chegou a ser levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, assim como os outros dois homens atingidos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.
Suspeito foi contido antes da chegada da polícia
A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a ocorrência. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro às vítimas.
O homem apontado como autor das agressões já havia sido imobilizado por pessoas presentes na clínica.
Segundo o registro policial, o suspeito apresentava sinais de possível alteração psicológica e dizia estar sendo ameaçado pelos homens que atacou. Essa versão ainda será apurada pelos investigadores.
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Polícia investiga motivação
Após a ocorrência, o jovem foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, onde teve a prisão em flagrante formalizada.
A Polícia Civil solicitou exames periciais e os procedimentos necessários para a remoção do corpo. A investigação deverá esclarecer o que provocou o ataque e como as agressões aconteceram dentro da unidade.