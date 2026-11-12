Jovem é morto a facadas dentro de clínica de reabilitação na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma clínica de recuperação para dependentes químicos foi cenário de um ataque a facadas que terminou com uma pessoa morta e outras duas feridas, nesta quinta-feira, 12, em Ilhéus, no sul da Bahia. O suspeito, de 21 anos, foi detido no próprio estabelecimento, situado no bairro Jardim Savoia.

A vítima fatal foi identificada como Jeandson da Silva Santos, de 25 anos. Natural de Buerarema, ele estava em tratamento na unidade havia aproximadamente dois meses.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jeandson chegou a ser levado ao Hospital Regional Costa do Cacau, assim como os outros dois homens atingidos, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Suspeito foi contido antes da chegada da polícia

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a ocorrência. Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro às vítimas.

O homem apontado como autor das agressões já havia sido imobilizado por pessoas presentes na clínica.

Segundo o registro policial, o suspeito apresentava sinais de possível alteração psicológica e dizia estar sendo ameaçado pelos homens que atacou. Essa versão ainda será apurada pelos investigadores.

Polícia investiga motivação

Após a ocorrência, o jovem foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, onde teve a prisão em flagrante formalizada.

A Polícia Civil solicitou exames periciais e os procedimentos necessários para a remoção do corpo. A investigação deverá esclarecer o que provocou o ataque e como as agressões aconteceram dentro da unidade.