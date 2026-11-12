FALECIMENTO
Mulher de 81 anos é encontrada morta dentro de cruzeiro em Salvador
Idosa veio a óbito enquanto estava a bordo de uma embarcação atracada no Porto da capital
Uma mulher identificada como Izabel Conti Borges, de 81 anos, morreu na quarta-feira, 11, a bordo do navio MSC Divina, atracado no Porto de Salvador. A embarcação chegou à capital baiana nesta quinta-feira, 12.
De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), após a chegada da embarcação em Salvador, as autoridades puderam realizar os procedimentos necessários, incluindo a perícia e a remoção do corpo. A morte ocorreu por causas naturais.
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O caso também foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o órgão, outros detalhes da ocorrência podem ser obtidos com as autoridades portuárias.