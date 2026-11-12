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OPERAÇÃO CONEXÃO PERIGOSA II

Servidor público é preso em operação contra lavagem de dinheiro em Porto Seguro

Contas e bens de até limite de R$ 336,4 mil foram bloqueados

Alice Paulilo
Por
Operação investiga grupo criminoso em Porto Seguro
Operação investiga grupo criminoso em Porto Seguro - Foto: Divulgação MP, SSP e PF

Três pessoas, incluindo um servidor público, foram presas preventivamente nesta quinta-feira, 12, durante a Operação Conexão Perigosa II, deflagrada em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação investiga um grupo criminoso com atuação em tráfico de drogas, crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações, os presos faziam parte de um esquema de movimentação e ocultação de recursos financeiros ligados à organização criminosa. A apuração segue sob sigilo judicial.

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A operação é resultado de uma atuação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), da Polícia Federal, da Força Correcional Especial Integrada (Force), vinculada à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), e da Corregedoria da Polícia Militar.

Operação apreende armas e dinheiro em espécie

Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, as equipes recolheram celulares, armas e aproximadamente R$ 17 mil em dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 336,4 mil, além da suspensão cautelar das atividades de um estabelecimento comercial. As medidas foram autorizadas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.

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Segundo as investigações, o grupo utilizaria contas bancárias de terceiros e empresas para dificultar a identificação da origem dos recursos e das pessoas beneficiadas pelas movimentações financeiras.

A segunda fase da operação dá continuidade à ação realizada em junho de 2026 e busca aprofundar a apuração sobre a participação dos envolvidos, interromper as atividades suspeitas e atingir o patrimônio que daria sustentação financeira à organização criminosa.

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