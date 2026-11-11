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CRIME VIOLENTO

Adolescente é apreendido suspeito de roubar e agredir o avô na Bahia

Jovem, de 17 anos, e o comparsa, de 20, roubaram R$ 12 mil do idoso

Andrêzza Moura
Por
Adolescente foi apreendido dois meses após crime
Adolescente foi apreendido dois meses após crime - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia, por meio de investigadores da Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá), apreendeu, nesta quarta-feira, 11, um adolescente, de 17 anos, suspeito de praticar ato infracional análogo ao crime de roubo contra o próprio avô, um idoso de 66 anos.

A situação aconteceu em 10 de setembro último, na zona rural de Ipecaetá, na Região Metropolitana de Feira de Santana. De acordo com informações da polícia, ele agiu na companhia de um homem, de 20. Na ocasião, a dupla teria agredido o senhor com um pedaço de madeira e roubado R$ 12 mil.

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O idoso foi surpreendido quando retornava para casa. Após a agressão, ele foi encaminhado para um hospital da região. Não foi informado a situação atual de saúde dele.

Em 19 de outubro, a polícia já havia prendido o outro suspeito. Ele foi detido por força de um mandado de prisão preventiva e continua custodiado à disposição da Justiça.

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No dia 20, o poder judiciário autorizou a polícia cumprir um mandado de busca e apreensão em desfavor do adolescente, que foi cumprido nesta quarta-feira, 11. Ele foi encaminhado a uma unidade socioeducativa.

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Adolescente apreendido agressão idosa idoso apanha Ipecaetá

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