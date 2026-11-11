Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CRIME BÁRBARO

Após 20 anos, idosa é absolvida de acusação de matar a filha na Bahia

Mulher foi inocentada a pedido do Ministério Público; crime aconteceu em 2006, em Santaluz.

Andrêzza Moura
Por
Mulher morreu após ter órgãos internos arrancados pela vagina
Mulher morreu após ter órgãos internos arrancados pela vagina - Foto: Reprodução Redes Sociais

Vinte anos depois de ser acusada de matar a filha, Maria Tereza dos Santos Bispo, a idosa Gertrudes Oliveira dos Santos Bispo, de 69 anos, foi absolvida do crime, que aconteceu em 2006, no povoado Limeira, na zona rural de Santaluz, no nordeste da Bahia.

O julgamento, que inocentou a senhora, aconteceu nesta terça-feira, 10. Ela foi absolvida a pedido do Ministério Público do Bahia (MP/ BA), por meio da promotora de Justiça Suélen Lima Casé. Gertrudes já respondia ao processo em liberdade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

À época do crime, ela tinha 49 anos, e a filha, 28. O laudo pericial apontou que a jovem morreu após ter alguns órgãos internos retirados pela vagina.

Familiares das mulheres disseram à polícia que, na ocasião, a mulher revelou estar curando a filha, que tinha epilepsia. Gertrudes também teria dito que procurou um curandeiro para tratar a jovem. Ela não disse não lembrar o momento do crime.

Leia Também:

CASO DE FAMÍLIA

Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia
Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia imagem

CHUVENDO BALA!

Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador
Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador imagem

CONFUSÃO

Vendedor é encurralado por seguranças na estação de metrô em Salvador
Vendedor é encurralado por seguranças na estação de metrô em Salvador imagem

A decisão saiu em julho de 2025, após a defesa da mulher pedir que a acusação fosse modificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além da idosa, o curandeiro Nilton Alves Silva, o Nininho, também foi denunciado. Mas, como ele faleceu, o processo foi encerrado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

absolvição Bahia casos jurídicos história de vida HOMICÍDIO justiça

Relacionadas

Mais lidas