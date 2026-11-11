Após 20 anos, idosa é absolvida de acusação de matar a filha na Bahia

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Vinte anos depois de ser acusada de matar a filha, Maria Tereza dos Santos Bispo, a idosa Gertrudes Oliveira dos Santos Bispo, de 69 anos, foi absolvida do crime, que aconteceu em 2006, no povoado Limeira, na zona rural de Santaluz, no nordeste da Bahia.

O julgamento, que inocentou a senhora, aconteceu nesta terça-feira, 10. Ela foi absolvida a pedido do Ministério Público do Bahia (MP/ BA), por meio da promotora de Justiça Suélen Lima Casé. Gertrudes já respondia ao processo em liberdade.

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À época do crime, ela tinha 49 anos, e a filha, 28. O laudo pericial apontou que a jovem morreu após ter alguns órgãos internos retirados pela vagina.

Familiares das mulheres disseram à polícia que, na ocasião, a mulher revelou estar curando a filha, que tinha epilepsia. Gertrudes também teria dito que procurou um curandeiro para tratar a jovem. Ela não disse não lembrar o momento do crime.

A decisão saiu em julho de 2025, após a defesa da mulher pedir que a acusação fosse modificada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Além da idosa, o curandeiro Nilton Alves Silva, o Nininho, também foi denunciado. Mas, como ele faleceu, o processo foi encerrado.