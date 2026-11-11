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CONFUSÃO

Vendedor é encurralado por seguranças na estação de metrô em Salvador

Suspeito teria ficado agressivo

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Homem foi encurralado na estação Mussurung
Homem foi encurralado na estação Mussurung - Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado foi encurralado na estação Mussurunga, por 4 agentes de segurança da CCR Metrô na manhã desta quarta-feira, 11, em Salvador.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo portal A TARDE em contato com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o metrô, o ambulante estaria tentando vender em um local proibido e foi orientado a parar, mas não acatou as orientações.

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Ainda de acordo com as informações da CCR, ele teria ficado agressivo e seguranças tiveram que usar força moderada contra o ambulante.

A Polícia Militar foi acionada para a condução à delegacia.

Veja vídeo do ocorrido:

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CCR Metrô Salvador

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