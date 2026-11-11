Mais de 40 moradores deixam casas em aldeia de Trancoso após ameaças

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Mais de 40 moradores da Aldeia Barra Velha, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia, deixaram suas casas desde maio deste ano após serem ameaçados por homens armados. A situação é um dos alvos da Operação Barra Velha, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 11, para cumprir mandados judiciais e investigar a atuação de um grupo suspeito de invadir imóveis, intimidar moradores e se apropriar de propriedades e pertences na região.

De acordo com as investigações, casas ocupadas pelo grupo também estariam sendo utilizadas para armazenar armas e drogas. Os suspeitos são investigados ainda pelo desaparecimento de um homem de 32 anos, ocorrido em 28 de outubro, na mesma região.

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A operação busca reunir provas sobre a atuação dos envolvidos e interromper as atividades do grupo.

Polícia investiga invasões de imóveis e desaparecimento

Entre os crimes apurados estão associação para o tráfico de drogas, ameaças, violação de domicílio e outras possíveis práticas relacionadas à atuação de organização criminosa. A investigação também procura esclarecer as circunstâncias do desaparecimento do homem de 32 anos, registrado no fim de outubro.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais procuram armas, munições, drogas, aparelhos celulares, documentos e objetos que possam pertencer às vítimas. O material recolhido poderá ajudar a identificar os envolvidos e esclarecer a dinâmica das invasões e das ameaças.

Até o início da operação, a Polícia Civil não havia divulgado detalhes sobre o desaparecimento nem informado se houve prisões ou apreensões. Os resultados devem ser apresentados após a conclusão das diligências.

Operação Barra Velha mobiliza equipes da Polícia Civil e PM

A ação é coordenada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), sediada em Eunápolis, e conta com a participação de unidades especializadas da Polícia Civil. Também foram mobilizadas seis equipes da Polícia Militar para dar suporte às diligências.

A operação concentra esforços na Aldeia Barra Velha e tem como objetivo cumprir as determinações judiciais, reunir elementos para o avanço das investigações e desarticular o grupo suspeito de atuar na região.

A Polícia Civil informou que o balanço da operação será divulgado ao término dos trabalhos.