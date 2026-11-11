Operação Gamboa: grupo envolvido em disputa de território é preso em Salvador

A Polícia Civil da Bahia alcançou cinco integrantes de um grupo criminoso investigado por envolvimento em disputas territoriais na região da Gamboa, em Salvador.



A ação faz parte da segunda fase da Operação No Brown, deflagrada nesta quarta-feira, 11, com o cumprimento de quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão em Salvador e Camaçari.



Entre os alvos está uma liderança custodiada no sistema prisional do Rio de Janeiro, apontada como responsável por comandar o grupo.



Confira o vídeo:

Ataque a táxi deixou vítima sem visão

As investigações apuram uma tentativa de homicídio ocorrida em 27 de julho de 2026, na Avenida 29 de Março, em Cajazeiras II.



Na ocasião, ocupantes de um táxi foram perseguidos e atacados por homens armados. Uma das vítimas perdeu a visão do olho esquerdo e permanece com um projétil alojado na face.



Durante a operação, foram presos dois homens apontados como gerentes do tráfico, um suspeito de atuar como executor do atentado e outro investigado por mandado. Também houve uma prisão em flagrante.



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Armas, munições e drogas foram apreendidas

Nas diligências, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, mais de 100 munições, carregadores, drogas, um simulacro de arma de fogo, uma carabina de pressão, celulares, dinheiro e um drone.



A operação foi coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).



A ação integra o enfrentamento às organizações criminosas envolvidas em conflitos armados na capital baiana.





Confira o vídeo: