CASO DE FAMÍLIA
Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia
Mulher teve um mal-estar antes de conversar com os policiais e precisou ser socorrida
Na manhã desta quarta-feira, 11, uma idosa procurou a Delegacia Territorial de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia, para registrar uma ocorrência contra o neto. Mas, ao chegar a unidade, antes de conversar com os policiais, ela passou mal.
De acordo com testemunhas, a senhora foi encontrada sentada no chão da rua, após ter um mal-estar. Ela estava bastante nervosa, com dificuldade de locomoção e pressão arterial elevada.
Socorristas voluntários da Brigada Águia Resgate foram acionados para atender a ocorrência. A idosa foi encaminhada para a emergência do Hospital Português – Unidade Regional de Coité. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
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Não foi possível saber se ela conseguiu registrar a ocorrência e por qual motivo queria fazer uma denúncia contra o neto. As informações são do Calila Notícias.