Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CASO DE FAMÍLIA

Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia

Mulher teve um mal-estar antes de conversar com os policiais e precisou ser socorrida

Andrêzza Moura
Por
Idosa passou mal ao chegar na delegacia
Idosa passou mal ao chegar na delegacia - Foto: Reprodução Calila Notícias

Na manhã desta quarta-feira, 11, uma idosa procurou a Delegacia Territorial de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia, para registrar uma ocorrência contra o neto. Mas, ao chegar a unidade, antes de conversar com os policiais, ela passou mal.

De acordo com testemunhas, a senhora foi encontrada sentada no chão da rua, após ter um mal-estar. Ela estava bastante nervosa, com dificuldade de locomoção e pressão arterial elevada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Socorristas voluntários da Brigada Águia Resgate foram acionados para atender a ocorrência. A idosa foi encaminhada para a emergência do Hospital Português – Unidade Regional de Coité. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Leia Também:

CHUVENDO BALA!

Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador
Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador imagem

CONFUSÃO

Vendedor é encurralado por seguranças na estação de metrô em Salvador
Vendedor é encurralado por seguranças na estação de metrô em Salvador imagem

OPERAÇÃO

Operação Gamboa: grupo envolvido em disputa de território é preso em Salvador
Operação Gamboa: grupo envolvido em disputa de território é preso em Salvador imagem

Não foi possível saber se ela conseguiu registrar a ocorrência e por qual motivo queria fazer uma denúncia contra o neto. As informações são do Calila Notícias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

boletim de ocorrência Conceição coité Polícia Civil Bahia

Relacionadas

Mais lidas