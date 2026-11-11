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CHUVENDO BALA!

Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador

Moradores viveram momentos de tensão

Evellyn Teixeira
Por
Tiroteio no bairro da Capelinha em Salvador
Tiroteio no bairro da Capelinha em Salvador - Foto: Divulgação / Ascom - PCBA

Moradores do bairro da Capelinha, em Salvador, ficaram assustados na tarde desta quarta-feira, 11, após relatos de vários tiroteios na localidade. A sequência de disparos provocou momentos de tensão entre quem vive na região.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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Confira o vídeo:

Confronto com policiais deixa suspeito ferido

Em uma ocorrência registrada no Conjunto Pirajá, também na capital baiana, policiais militares avistaram cerca de seis homens armados durante patrulhamento.

Segundo informações da ocorrência, os suspeitos atiraram contra as guarnições, dando início a um confronto.

Imagem ilustrativa da imagem Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador
Foto: Divulgação / Ascom - PCBA

Durante a ação, um dos homens foi alcançado ferido e estava com um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9 mm. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permaneceu sob cuidados médicos. As armas apreendidas foram apresentadas à autoridade policial.

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