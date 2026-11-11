Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CRIME BRUTAL

Casal é preso suspeito de matar idoso a facadas na Bahia

Eles foram flagrados por câmeras de segurança carregando um botijão de gás horas antes da prisão

Andrêzza Moura
Por
Corpo do idoso foi encontrado em imóvel
Corpo do idoso foi encontrado em imóvel - Foto: Reprodução Blog Marcelo

Um casal foi preso, na manhã desta terça-feira, 10, em Ilhéus, no sul da Bahia, suspeito de matar a facadas um idoso, de 62 anos. Eles foram identificados apenas pelos prenomes Ingrid e Guilherme.

De acordo com informações da polícia, o corpo de José Carlos Paixão Santos, mais conhecido como Cão, foi encontrado dentro de um imóvel, na Rua Padre José de Anchieta, na localidade da Baixa Fria, próximo à Avenida Canavieira .

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O casal foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Horas antes de serem presos, por volta das 04h02, eles foram registrados por câmeras de segurança da rua onde aconteceu o crime carregando um botijão de gás.

Leia Também:

CRIME BÁRBARO

Após 20 anos, idosa é absolvida de acusação de matar a filha na Bahia
Após 20 anos, idosa é absolvida de acusação de matar a filha na Bahia imagem

CASO DE FAMÍLIA

Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia
Idosa passa mal ao procurar delegacia para denunciar o neto na Bahia imagem

CHUVENDO BALA!

Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador
Vídeo registra intenso tiroteio na Capelinha, em Salvador imagem

A Polícia Civil apura a real participação deles no assassinato de Cão. A motivação também é apurada. As informações são do Ilhéus 24h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

casal preso idoso morto ilhéus

Relacionadas

Mais lidas