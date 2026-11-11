Casal é preso suspeito de matar idoso a facadas na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um casal foi preso, na manhã desta terça-feira, 10, em Ilhéus, no sul da Bahia, suspeito de matar a facadas um idoso, de 62 anos. Eles foram identificados apenas pelos prenomes Ingrid e Guilherme.

De acordo com informações da polícia, o corpo de José Carlos Paixão Santos, mais conhecido como Cão, foi encontrado dentro de um imóvel, na Rua Padre José de Anchieta, na localidade da Baixa Fria, próximo à Avenida Canavieira .

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O casal foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Horas antes de serem presos, por volta das 04h02, eles foram registrados por câmeras de segurança da rua onde aconteceu o crime carregando um botijão de gás.

A Polícia Civil apura a real participação deles no assassinato de Cão. A motivação também é apurada. As informações são do Ilhéus 24h.