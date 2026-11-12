Desvio de coletes à prova de balas do Exército é alvo de operação

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Um grupo criminoso que atua no desvio de coletes à prova de balas das Forças Armadas do Brasil é alvo de operação que envolve o Exército Brasileiro e tem ações ampliadas nesta quinta-feira, 12. Equipes da Polícia Militar e Civil estão atuando na região do bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

A ofensiva busca localizar integrantes de uma facção que estariam escondidos na região. A investigação também apura a possível participação de militares no fornecimento de armamentos e equipamentos de proteção balística para organizações criminosas.

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Investigação começou com cabo do Exército

Em 14 de setembro deste ano, um cabo do Exército foi alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Civil (PC) e pelo Ministério Público (MP), que apura a venda de armas, munições e coletes balísticos para uma facção criminosa. O militar teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar e permanece preso.

No dia seguinte, 15 de setembro, uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) apreendeu uma placa balística pertencente ao Exército durante uma ação no bairro de Cajazeiras. O equipamento estava com nove integrantes de uma facção, que entraram em confronto com a Força Estadual.

A Polícia solicita que informações sobre integrantes de facções escondidos na região de Marechal Rondon sejam repassadas pelo telefone 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A ligação é gratuita, o sigilo é total e o anonimato é garantido por lei.