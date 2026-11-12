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POLÍCIA

Desvio de coletes à prova de balas do Exército é alvo de operação

Ações estão sendo feitas no bairro de Marechal Rondon e busca denúncias anônimas

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Ações da operação buscam denúncias anônimas no bairro de Marechal Rondon
Ações da operação buscam denúncias anônimas no bairro de Marechal Rondon - Foto: Alberto Maraux / SSP

Um grupo criminoso que atua no desvio de coletes à prova de balas das Forças Armadas do Brasil é alvo de operação que envolve o Exército Brasileiro e tem ações ampliadas nesta quinta-feira, 12. Equipes da Polícia Militar e Civil estão atuando na região do bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

A ofensiva busca localizar integrantes de uma facção que estariam escondidos na região. A investigação também apura a possível participação de militares no fornecimento de armamentos e equipamentos de proteção balística para organizações criminosas.

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Investigação começou com cabo do Exército

Em 14 de setembro deste ano, um cabo do Exército foi alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Civil (PC) e pelo Ministério Público (MP), que apura a venda de armas, munições e coletes balísticos para uma facção criminosa. O militar teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar e permanece preso.

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No dia seguinte, 15 de setembro, uma equipe do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) apreendeu uma placa balística pertencente ao Exército durante uma ação no bairro de Cajazeiras. O equipamento estava com nove integrantes de uma facção, que entraram em confronto com a Força Estadual.

A Polícia solicita que informações sobre integrantes de facções escondidos na região de Marechal Rondon sejam repassadas pelo telefone 181, do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A ligação é gratuita, o sigilo é total e o anonimato é garantido por lei.

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Exército Brasileiro operação

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