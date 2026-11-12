POLÍCIA
VÍDEO: Mulher é derrubada e arrastada durante roubo de carro no Stiep
Criminoso joga vítima no chão e foge com o veículo em Salvador
Uma mulher de 38 anos foi agredida, nesta quarta-feira, 11aao teve o carro roubado na rua Yvan Barreto de Carvalho, no bairro Stiep, em Salvador.
Toda a cena foi flagrada por uma câmera de segurança instalada no local. Nas imagens, é possível ver uma sequência onde a vítima é retirada à força do veículo, jogada no chão e arastada ao tentar impedir a ação.
Durante luta corporal, em determinado momento, uma moto quase a atropelou. Mesmo vendo a cena, o piloto segue viagem. Estudantes com fardas da rede estadual de ensino se assustam com a situação e correm.
O crime foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).
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Confira vídeo: