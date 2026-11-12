Polícia apreende 400 produtos falsificados em lojas de Salvador; confira os bairros

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Mais de 400 acessórios de telefonia com indícios de falsificação foram apreendidos durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, realizada nesta quinta-feira, 12, em Salvador.



A ação, batizada de Operação Maçã, fiscalizou oito estabelecimentos comerciais nos bairros Centro, Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Cajazeiras e Brotas.

Lojas são fiscalizadas em cinco bairros

Durante as inspeções, os policiais também identificaram um estabelecimento que comercializava peças de vestuário com suspeita de falsificação de marcas registradas. As roupas também foram apreendidas. Ao todo, oito lojas passaram por fiscalização durante a operação.

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Responsáveis foram encaminhados à delegacia

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados e encaminhados à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre a procedência das mercadorias e a identificação dos fornecedores.

Os materiais apreendidos passarão por perícia para verificar a autenticidade dos produtos. A investigação busca identificar a cadeia de fornecimento e apurar possíveis crimes contra a propriedade industrial e as relações de consumo.





Operação Maçã combate comércio ilegal

A ação integra a Operação Maçã, coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). A iniciativa faz parte das ações permanentes da Polícia Civil para combater práticas comerciais ilícitas e proteger os consumidores na Bahia.