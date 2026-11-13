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Mãe flagra estupro de filha de 5 anos e denuncia cunhado em Salvador

Homem foi preso no bairro Nova Brasília de Valéria, nesta quinta-feira, 12

Luiza Nascimento
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira, 12, por suspeita de estuprar a própria sobrinha de cinco anos, na Rua Boca da Mata de Valéria, no bairro Valéria, em Salvador. A própria mãe da menina realizou a denúncia ao se deparar com a cena.

Já havia indício de que Luismar Cardozo Rocha estava praticando violência sexual contra a menor. Ele é casado com a tia da menina.

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Suspeito segue preso

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) registrou o flagrante por estupro de vulnerável.

O investigado foi apresentado à unidade especializada por uma guarnição da Polícia Militar. Guias para exames periciais foram expedidas. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça.

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Tags

Bahia nova brasília de valéria Salvador

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