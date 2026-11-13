Segurança privada clandestina: PF fecha 10 empresas atuantes na Bahia

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Dez empresas de segurança que atuavam sem autorização da Polícia Federal (PF) tiveram suas atividades encerradas durante a Operação Segurança Legal X, realizada na Bahia nos últimos dias 11 e 12 de novembro. A fiscalização também resultou na apreensão de dois veículos utilizados por empresas irregulares em Feira de Santana.

A ação integra uma mobilização nacional da PF para combater o exercício clandestino da segurança privada e reforçar a regularidade do setor. No estado, 20 policiais federais participaram dos trabalhos, que tiveram 13 locais previamente investigados como alvos.

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Onde ocorreram as fiscalizações e o que foi apreendido?

Em Feira de Santana, duas empresas foram flagradas oferecendo serviços de segurança privada sem a autorização obrigatória da Polícia Federal. Além do encerramento das atividades, os agentes recolheram dois veículos utilizados pelas empresas.

Ao longo da operação, foram lavrados dez autos de encerramento de estabelecimentos que funcionavam irregularmente e dois autos de arrecadação, um na delegacia da PF em Porto Seguro e outro em Feira de Santana.

Segundo o balanço divulgado pela instituição, não houve apreensão de armas de fogo, prisões em flagrante ou registros de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

A Polícia Federal alerta que empresas do ramo precisam de autorização prévia do órgão para prestar serviços de segurança privada. A atividade também deve seguir os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para o setor.