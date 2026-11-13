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RTV

Cidade da Bahia ganha novo canal de TV digital aberta; veja qual e como sintonizar

Sinal será operado pelo Irdeb pelo canal 24 após liberação técnica da Anatel.

Redação
Por Redação
Quixabeira vai receber novo sinal de TV digital aberta na Bahia
Quixabeira vai receber novo sinal de TV digital aberta na Bahia - Foto: VALTER CAMPANATO / Divulgação

Os moradores de Quixabeira, no centro-norte da Bahia, passarão a contar com um novo canal de televisão digital aberta. A autorização para o serviço de retransmissão foi publicada pelo Ministério das Comunicações nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da União (DOU), contemplando o município baiano e outras quatro cidades brasileiras.

Na Bahia, a outorga foi concedida ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), que passará a operar a programação educativa e cultural no município por meio do canal 24. A medida foi autorizada em caráter primário — o que garante proteção contra interferências —, com tecnologia digital e validade por prazo indeterminado.

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"Estamos trabalhando para ampliar o alcance da televisão aberta e garantir que cada vez mais brasileiros tenham acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. Essas novas autorizações reforçam nosso compromisso de levar o sinal digital a mais municípios e reduzir as desigualdades de acesso à comunicação em todo o país", contou Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações.

Liberação técnica e canais em outros estados

Para que o sinal chegue efetivamente às residências de Quixabeira, o Irdeb ainda precisa cumprir a etapa final junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), obtendo a autorização de funcionamento das estações transmissoras e antenas.

Além do município baiano, o pacote publicado no Diário Oficial da União beneficiou outras quatro localidades pelo país:

  • Quixabeira (BA): Canal 24 — Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb);
  • Uruará (PA): Canal 27 — Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda.;
  • Santa Bárbara (MG): Canal 20 — Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda.;
  • Rio Negro (PR): Canal 51 — Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda.;
  • Baixo Guandu (ES): Canal 40 — Televisão Vitória S/A.

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Como funciona o serviço de Retransmissão de Televisão (RTV)

O serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) tem como finalidade expandir a cobertura da TV aberta, captando e retransmitindo — de forma simultânea ou não — o sinal de estações geradoras comerciais ou educativas para municípios onde a recepção original é limitada, inexistente ou apresenta falhas técnicas.

As outorgas podem ser emitidas em caráter secundário (sujeitas a interferências) ou primário. No caso da autorização concedida à Bahia e aos demais estados nesta quinta-feira, todas as licenças são de caráter primário, assegurando estabilidade e qualidade de som e imagem digital à população.

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