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Cidade da Bahia ganha novo canal de TV digital aberta; veja qual e como sintonizar
Sinal será operado pelo Irdeb pelo canal 24 após liberação técnica da Anatel.
Os moradores de Quixabeira, no centro-norte da Bahia, passarão a contar com um novo canal de televisão digital aberta. A autorização para o serviço de retransmissão foi publicada pelo Ministério das Comunicações nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial da União (DOU), contemplando o município baiano e outras quatro cidades brasileiras.
Na Bahia, a outorga foi concedida ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), que passará a operar a programação educativa e cultural no município por meio do canal 24. A medida foi autorizada em caráter primário — o que garante proteção contra interferências —, com tecnologia digital e validade por prazo indeterminado.
"Estamos trabalhando para ampliar o alcance da televisão aberta e garantir que cada vez mais brasileiros tenham acesso à informação, à cultura e ao entretenimento. Essas novas autorizações reforçam nosso compromisso de levar o sinal digital a mais municípios e reduzir as desigualdades de acesso à comunicação em todo o país", contou Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações.
Liberação técnica e canais em outros estados
Para que o sinal chegue efetivamente às residências de Quixabeira, o Irdeb ainda precisa cumprir a etapa final junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), obtendo a autorização de funcionamento das estações transmissoras e antenas.
Além do município baiano, o pacote publicado no Diário Oficial da União beneficiou outras quatro localidades pelo país:
- Quixabeira (BA): Canal 24 — Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb);
- Uruará (PA): Canal 27 — Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda.;
- Santa Bárbara (MG): Canal 20 — Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda.;
- Rio Negro (PR): Canal 51 — Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda.;
- Baixo Guandu (ES): Canal 40 — Televisão Vitória S/A.
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O serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) tem como finalidade expandir a cobertura da TV aberta, captando e retransmitindo — de forma simultânea ou não — o sinal de estações geradoras comerciais ou educativas para municípios onde a recepção original é limitada, inexistente ou apresenta falhas técnicas.
As outorgas podem ser emitidas em caráter secundário (sujeitas a interferências) ou primário. No caso da autorização concedida à Bahia e aos demais estados nesta quinta-feira, todas as licenças são de caráter primário, assegurando estabilidade e qualidade de som e imagem digital à população.