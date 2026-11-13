Falha global na Microsoft segue nesta sexta e acumula reclamações

Siga o A TARDE no Google

Os serviços da Microsoft, como o e-mail Outlook, estão com instabilidade desde a tarde da última quinta-feira, 12. As reclamações começaram por volta das 14h30, de acordo com a plataforma que monitora falhas em serviços digitais, Downdetector.

A quantidade de notificações sobre problemas no Outlook aumentou ao longo do dia. Até as 16h15 de quinta-feira, foram registrados 30.073 relatos. Às 22h50, o número já havia ultrapassado 72 mil, chegando a 72.392 notificações.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As falhas também atingiram a madrugada desta sexta-feira, 13. Durante esse período, a Microsoft informou que trabalhava para restabelecer os serviços, mas as primeiras medidas adotadas não foram suficientes para normalizar o sistema.

Quais serviços da Microsoft foram afetados?

Além do Outlook, usuários relataram dificuldades para acessar outras plataformas da empresa. O Downdetector registrou notificações relacionadas aos seguintes serviços:

Microsoft Store: loja de aplicativos e jogos da Microsoft;

loja de aplicativos e jogos da Microsoft; Microsoft 365: antigo Microsoft Office;

antigo Microsoft Office; Microsoft OneDrive: serviço de armazenamento em nuvem;

serviço de armazenamento em nuvem; Microsoft Copilot: serviço de inteligência artificial;

serviço de inteligência artificial; Microsoft Teams: ferramenta de comunicação e mensagens;

ferramenta de comunicação e mensagens; Microsoft Account : plataforma de acesso e gerenciamento da conta do usuário;

: plataforma de acesso e gerenciamento da conta do usuário; Microsoft Azure : serviço de computação em nuvem para empresas.

Em publicação na rede social X, a Microsoft confirmou que investigava problemas de acesso ao Exchange Online, serviço de e-mail integrado ao Microsoft 365. Segundo a empresa, as falhas poderiam atingir usuários de diferentes regiões.

"Estamos investigando relatos de usuários que estão enfrentando problemas ao acessar caixas de correio do Exchange Online por vários métodos de conexão nas Américas. Mais detalhes podem ser encontrados no centro de administração do Microsoft 365, sob o código EX1550543", informou a companhia.

A empresa também reconheceu que a instabilidade poderia comprometer o funcionamento de outros serviços do pacote Microsoft 365.

"Embora estejamos trabalhando para mitigar o impacto, confirmamos que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários em qualquer região", complementou.

Para tentar normalizar o acesso, a Microsoft informou que interrompeu atualizações e iniciou medidas para retirar o tráfego da infraestrutura afetada e recuperar os servidores com problemas.

"Suspendemos todas as atualizações, estamos redirecionando mais acessos para fora da infraestrutura afetada e reiniciando os servidores com problemas para que voltem a funcionar", apontou a empresa.