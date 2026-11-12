Jensen Huang deixa comando da Nvidia e renuncia cargo de CEO

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Jensen Huang não faz mais parte da Nvidia. O presidente da empresa renunciou ao cargo, em meio a uma onda de escândalos recentes envolvendo relacionamento extraconjugal e suspeitas de espionagem internacional.

O empresário também deixou os postos de CEO e conselheiro da empresa, que é a maior fabricante de chips de IA do mundo. O cargo de diretora-presidente será assumido temporariamente pela diretora financeira Colette Kress, enquanto a Nvidia busca um sucessor permanente.

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Ex-diretor-presidente da Synopsys e membro do conselho de administração, Harvey Jones foi nomeado como seu primeiro presidente do conselho. Com as mudanças, as ações da Nvidia caíram mais de 10% nas negociações do pré-mercado.

As reuniões em torno da saída do CEO começaram na última quarta-feira, 11, logo após o vazamento das informações sobre sua vida pessoal. O conselho de administração da Nvidia se reuniu para avaliar sua destituição, impulsionando a decisão do executivo.

Huang foi acusado de ter um caso extraconjugal com uma empresária chinesa, que está sendo investigada pelas autoridades norte-americanas sobre uma suposta atividade de espionagem para grandes nomes de Pequim, na China.

Ameaça ao sistema de IA

Com a saída definitiva de Huang da companhia, o cenário da Inteligência Artificial sofre incertezas e ameaças. Especialistas suspeitam que a mudança no quadro da Nvidia desestabilize um ecossistema de IA que o empresário ajudou a financiar.

Embora não haja certeza sobre a influência da polêmica no desenvolvimento de outras companhias, mudanças deste tipo podem gerar uma troca do risco ligado à inteligência artificial por outros ativos.

O que faz a Nvidia?

A Nvidia desenvolve chips utilizados no treinamento de modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, que demandam alta capacidade de processamento. A empresa se destaca pelas unidades de processamento gráfico (GPUs), como as linhas H100 e A100.

Seus principais clientes são Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify. A companhia também fabrica placas gráficas para computadores pessoais, componentes que são fundamentais para o desempenho de jogos eletrônicos.